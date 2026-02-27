El rey emérito no pasa más tiempo en España porque "no se puede quedar en su casa (Zarzuela)"

Los detalles Carlos Herrera ha asegurado en su programa de radio que Juan Carlos I "quiere venir de visita cuando le convenga", a lo que ha añadido que el monarca "vive muy tranquilo" en Abu Dabi, donde "recibe de vez en cuando visitas de amigos".

Según el periodista Carlos Herrera en 'Herrera en Cope', Juan Carlos I no planea regresar definitivamente a España. Herrera destacó que, tras la desclasificación de ciertos documentos, el rey emérito ha sido ratificado como salvador de la democracia, lo que ha llevado a Feijóo a abrir un debate sobre su retorno. Sin embargo, Herrera critica que el Gobierno actúa de manera cínica, afirmando que Juan Carlos puede volver cuando quiera, aunque realmente no se le permite quedarse en la Zarzuela. El monarca vive tranquilamente en Abu Dabi y prefiere visitar España ocasionalmente. Herrera señala que el debate sobre su regreso no considera la opinión del propio Juan Carlos.

Juan Carlos I no tendría en sus planes volver definitivamente a España, según ha afirmado el periodista Carlos Herrera en su programa 'Herrera en Cope', donde ha expresado que Feijóo "ha abierto un debate interesante al decir abiertamente que habría que darle una vuelta al regreso de Juan Carlos I a España". "Después de la desclasificación de esos papeles, el rey ha quedado ratificado como el salvador de la democracia aquella noche y Feijóo ha lanzado esa reflexión", ha señalado Herrera.

"¿Qué ha dicho el Gobierno? 'Yo no tengo nada que ver con ese asunto', cosa que es mentira, y que 'Don Juan Carlos puede volver cuando quiera', lástima fuera", ha manifestado el periodista, quien ha destacado que el monarca "no tiene ninguna causa que le impida como a cualquier ciudadano español entrar y salir de España cuando le dé la gana", a lo que ha apostillado que el Gobierno "está siendo cínico" en este asunto.

Así, el periodista de 'COPE' ha lanzado una pregunta: "¿Alguien le ha preguntado al rey Juan Carlos si quiere volver a vivir en España?". Para Herrera, si alguien lo hace, "lo más seguro es que le diga que no". "Él quiere venir de visita cuando le convenga", ha asegurado, al tiempo que ha declarado que no lo hace más o no se queda más días en Madrid "porque no se puede quedar en su casa".

"¿Y por qué no se puede quedar en su casa? Porque Bolaños y toda la cohorte de inútiles que le rodea, no le dejan", ha criticado Carlos Herrera, quien ha subrayado que "ahora le pasan el balón al rey Felipe, como diciendo que si no vuelve es porque el rey Felipe no quiere". "No, él no vuelve de visita a Madrid porque no puede dormir en su casa, porque se le ha dicho que no puede quedarse en la Zarzuela", ha apuntado.

En este sentido, el periodista conductor de 'Herrera en Cope' ha asegurado que el rey emérito "vive muy bien en Abu Dabi y, sobre todo, muy tranquilo, en un lugar que no inoportuna a nadie y en el que recibe de vez en cuando visitas de amigos".

"En este país al que la corrupción se le cae al Gobierno de los bolsillos, con casos de acoso sexual, machismo... es ridícula la hiperventilación que se montó contra Juan Carlos I, al que la democracia y la convivencia en España deberían estarle siempre agradecidos", ha defendido, tras lo que ha insistido en que "este debate del regreso de Juan Carlos no cuenta con la opinión del que debe regresar, al que nadie le ha preguntado nada".

