Los mensajes de Torres a Koldo que muestran su malestar con Illa ante sus reticencias para adquirir test: "Solo me queda Pedro"

Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias, expresó su frustración con Koldo García durante su mandato debido a la negativa del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a adquirir test de antígenos en 2020. Según un informe de la Guardia Civil, Torres mostró su desesperación por las discrepancias con Illa, planteando incluso retirarse de su cargo. La UCO analizó mensajes que revelan la relación de Torres con García, quien actuaba como enlace con instancias superiores. Torres intentó convencer al Gobierno central de permitir el uso de antígenos para reactivar el turismo en Canarias, pero no tuvo éxito, lo que generó tensiones con Illa. En una rueda de prensa reciente, Torres defendió su postura, destacando las diferencias con Illa y la necesidad de medidas rápidas para la recuperación económica del archipiélago.

Ángel Víctor Torres se desahogó con Koldo García durante su etapa como presidente de Canarias ante las reticencias del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a adquirir test de antígenos a finales del año 2020, en plena pandemia de coronavirus. Así se desprende de los nuevos datos que han salido a la luz sobre el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

En los menajes que aparecen en dicho informe, al que ha tenido acceso laSexta, se puede ver cómo el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática muestra su desesperación ante sus discrepancias con Illa.

"¿Estás con José Luis? Solo me queda Pedro. Lo intentaré, pero si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme", le dijo Torres en un mensaje el 2 de diciembre de 2020 a Koldo García, por aquellas fechas asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Son mensajes que la UCO analizó para su informe sobre la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias y que ha presentado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo'.

En concreto, Torres se queja de las reticencias de Illa a la contratación de test de diagnóstico a través de Eurofins Megalab, una de las empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo'. El expresidente de Canarias le manifiesta a García su descontento con la actitud de su compañero de partido, indicando que tendría que hablar con "Ábalos" o "Pedro".

Asimismo, la UCO constata en su informe la relación que mantenían Torres y Koldo, subrayando los investigadores que parece actuar como enlace entre el entonces presidente de Canarias y otras instancias superiores, llegando incluso a consultarle la manera de proceder con el presidente del Gobierno.

La Guardia Civil llega a esa conclusión después de analizar mensajes en los que Torres le preguntaba a García si estaba con Ábalos, a lo que el asesor ministerial le respondió que el ministro estaba ocupado pero que más tarde hablaría con él.

Acto seguido, el que era presidente de Canarias insistió en saber qué le parecía que escribiese a "Pedro, como opción desesperada", y Koldo le contestó que mejor hablase directamente con José Luis Ábalos y le dijera a éste "lo que vas a mandar a Pedro".

"No hay manera con Illa"

"No hay puta manera con Illa. Le he pedido un jodido mes de prueba solo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá. Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias", se quejó Torres a Koldo, quien le respondió que le entendía y que insistiera al ministro de Sanidad con que era una "prueba".

Acto seguido, Torres dijo a Koldo que el Gobierno central se iba a poner a "todo Dios en contra" y que le daban "putas ganas de tirar la toalla". "Estoy al límite. No quiero que me ayuden. Solo quiero que no me jodan", se lamentó el entonces presidente de Canarias.

Torres le confesó a Koldo tener "una tremenda fortaleza", aunque le pidió disculpas: "Disculpa, me desahogué". "Me eligieron para defender Canarias y nací y moriré socialista. Pero no puedo más", añadió el expresidente canario.

Aseguró, no obstante, que "Pedro" y "José Luis" siempre tendrían su lealtad, y agradeció al exasesor ministerial por ayudarle "en todo", a lo que Koldo trató de tranquilizarle: "Lo conseguiré, ya verás".

El 4 de diciembre, Torres le agradeció a Koldo el esfuerzo y le mostró su descontento con una supuesta falta de compromiso por parte de Illa, asegurando que firmará un decreto "y ya veremos qué pasa".

24 horas después, el entonces presidente canario consultó a García qué le parecía la idea de mantener una reunión a la que asistiera el propio Torres con Sánchez, Illa y Ábalos. Tras el visto bueno del exasesor, el ahora ministro le pidió que le echara una mano mediante Ábalos para cerrar el encuentro, y un día después voló hacia Madrid.

Torres reconoce sus discrepancias con Illa

Durante una rueda de prensa que ha dado tras salir a la luz este informe, el ministro ha vuelto a defender su inocencia y, tras anunciar que demandará a Víctor de Aldama, ha aclarado el origen de estos mensajes sobre Salvador Illa.

Torres ha recordado que Canarias fue la comunidad con "mayor afección económica" de toda España por su dependencia del turismo, lo que dejó a las islas en una situación de "absoluta ruina". "Necesitábamos que regresase el turismo", ha incidido.

Fue entonces cuando se estableció la "posibilidad" de realizar test de antígenos a los turistas que quisieran visitar el archipiélago, más rápidos que las pruebas PCR, ya que hasta que no hubiese un resultado negativo no se podía entrar en territorio canario, ha recapitulado.

"Por eso intentamos que el Gobierno de España nos permitiera utilizar los antígenos. Hicimos un decreto, lo trabajamos con los distintos ministerios, y finalmente no logramos que el Ministerio de Sanidad aceptara, y por tanto de ahí algunos enfados míos, absolutamente humanos. Finalmente no aceptó que nosotros hiciéramos el uso de los antígenos", ha comentado, antes de reconocer "importantes diferencias" con Illa en aquel periodo.

