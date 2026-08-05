La Fiscalía de Tetuán procesa a 25 personas por organizar los cruces irregulares hacia Ceuta

El contexto El Gobierno de Marruecos negó el lunes haber actuado bajo "presiones ni chantaje" cuando el pasado jueves cruzaron decenas de miles de personas hacia Ceuta y manifestó su "decepción" ante las acusaciones de varios gobiernos europeos.

La Fiscalía de Tetuán ha procesado a 25 personas por delitos relacionados con cruces irregulares y transporte sin licencia tras la llegada de 72.000 migrantes desde Marruecos a Ceuta. Entre los cargos figuran exceder el número de pasajeros, permanencia ilegal, insultos a las fuerzas de seguridad, desobediencia y destrucción de bienes públicos. Marruecos niega haber actuado bajo presiones y asegura que mantiene su compromiso de aceptar retornos. Mientras, en Ceuta, el Gobierno muestra preocupación por mensajes en redes que convocan a un nuevo intento masivo de entrada el 15 de agosto, tras la reciente crisis migratoria.

La Fiscalía de Tetuán ha procesado a 25 personas por delitos relacionados con la organización de cruces irregulares o el transporte de pasajeros sin licencia en el marco de la entrada el pasado jueves de 72.000 migrantes desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta.

Entre los cargos también se encuentran exceder el número de pasajeros permitidos; permanencia ilegal en el país tras la expiración de un visado; insultos y agresiones contra miembros de las fuerzas de seguridad; desobediencia, así como destrucción deliberada de bienes e instalaciones públicos, según recogió esta semana el portal 'Hespress'.

El Gobierno de Marruecos negó el lunes haber actuado bajo "presiones ni chantaje" cuando el pasado jueves cruzaron decenas de miles de personas hacia Ceuta y manifestó su "decepción" ante las reacciones de algunos responsables políticos europeos, a quienes acusó de tratar de "instrumentalizar" la crisis migratoria para sus intereses electorales.

Aludiendo a los últimos acontecimientos en Ceuta, fuentes diplomáticas marroquíes negaron tajantemente a la agencia de noticias 'Europa Press' que se haya producido una "relajación" por parte de las autoridades de las políticas migratorias, mientras que aseguraron que "quien intente atravesar" la frontera de forma irregular "sabe que será devuelto y que Marruecos aceptará su retorno", un "compromiso" que Rabat mantiene desde hace "años".

Nuevos llamamientos en redes: "Nos vemos el 15 de agosto"

El Gobierno de Ceuta ha remitido a las autoridades estatales su preocupación por los mensajes que circulan en chats y redes sociales marroquíes para convocar un nuevo intento masivo de entrar en la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto.

Seis días después del inicio de la última crisis migratoria, en la que más de 70.000 personas lograron llegar a Ceuta tanto a nado como por tierra, la posibilidad de una nueva entrada de miles de personas está siendo promovida desde el país vecino.

"Hermanos, ¿qué va a pasar ese día? ¿Están preparados? 15 de agosto de 2026, Fnideq-Ceuta. Ese día se verá todo", reza el mensaje difundido a través de las redes sociales.

Estos hechos no han pillado por sorpresa a las autoridades ceutíes, ya que este martes el portavoz del Gobierno de la ciudad autónoma, Alejandro Ramírez, admitió su preocupación ante la posibilidad de que cientos o miles de personas fuesen movilizadas hacia la frontera: "Obviamente, después de lo que ha pasado, preocupa que haya esa rumorología en redes".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido