Junts rechaza acoger a los menores migrantes de Ceuta: "Si depende de nuestros siete votos, Cataluña no se tensará más"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha afirmado que Cataluña "no tiene que cubrir la negligencia de España" y que hay comunidades autónomas que "tienen centros de acogida vacíos".

En Ceuta, alrededor de 1.100 menores no acompañados permanecen tras la reciente entrada masiva desde Marruecos, y la ciudad autónoma solicita ayuda para su reubicación. Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, han mostrado su oposición. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha declarado que su partido rechaza acoger más menores en Cataluña, argumentando que la región ya está sobrecargada y critica la gestión del gobierno español en inmigración. Junts exige que se deleguen competencias de inmigración a la Generalitat y advierte que cualquier futuro acuerdo dependerá de esta transferencia. Además, Nogueras pide al president Salvador Illa "menos titulares y más trabajo".

Alrededor de 1.100 menores no acompañados (la mitad de ellos ya identificados) siguen en Ceuta después de la entrada masiva irregular desde Marruecos de miles de migrantes la pasada semana. Y con la ciudad autónoma pidiendo ayuda para su reubicación, las comunidades autónomas empiezan a manifestarse. Algunas de ellas en contra, como es el caso de Junts pensando en Cataluña.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha afirmado en declaraciones facilitadas a los medios que su partido rechaza la idea de acoger en Cataluña a más menores no acompañados procedentes de Ceuta: "No se pueden tensionar más Cataluña. Cataluña no tiene que cubrir la negligencia de España, que regulariza unilateralmente a miles de inmigrantes. Y que, además, es incapaz de controlar sus fronteras ni tampoco el abandono de funciones de otras comunidades autónomas que no acogen y que tienen centros de acogida vacíos".

"Cataluña, por lo tanto, no se puede tensar más y, si depende de los siete votos de Junts, no se tensará más", ha añadido Nogueras.

Ya dirigiéndose al president catalán, Salvador Illa, le ha pedido "menos titulares y más trabajo" y ha advertido de que "acoger en condiciones precarias a menores, como ahora pasa en Cataluña, es ser muy hipócrita".

Junts considera que Cataluña acoge "muy por encima de su capacidad, mientras otras comunidades eluden sus responsabilidades", por lo que reclama aprobar "de manera urgente" la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat. Cualquier escenario de futuro, advierte Junts, queda "condicionado a la delegación integral de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña".

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