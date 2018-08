Driss Oukabir fue condenado por malos tratos a su pareja antes de los atentados del 17A: "Tú en el cementerio y yo en la cárcel"

El sumario de los atentados del 17A, al que ha tenido acceso laSexta, recoge el maltrato de Oukabir a su expareja. Tres días antes del ataque en La Rambla, fue condenado a seis meses por malos tratos a su pareja: agarró a su novia de los pelos, arrastrándola por unas escaleras.

Tras su detención el 17 de Agosto por su supuesta vinculación con los atentados de Cataluña, los Mossos d'Esquadra encontraron más indicios de maltrato a su novia a través del registro de su teléfono móvil.

'Te lo juro por mi madre que te arranco las orejas con alicates. Yo te aviso'

"Juro por mi madre que estás muerta. Juro por mi madre que estás muerta y te parto la cabeza. Te lo juro por mi madre que te arranco las orejas con alicates. Yo te aviso", escribía Oukabir en uno de los mensajes presentes en el sumario del caso.

Durante al menos tres meses, Driss Oukabir habría coaccionado y amenazado a su pareja con vejaciones tan explícitas como esta: "No me toques los cojones. Eres tú, eres tú desde ayer. Me cago en tus muertos. ¿Dónde están los auriculares y mis gafas? Que si no te voy a coger esta vez y te voy a romper la cabeza ya. Te lo juro por mi puta madre".

'Te voy a coger esta vez y te voy a romper la cabeza ya. Te lo juro por mi puta madre'

No encontrar sus pertenencias eran motivo suficiente para proferir insultos y amenazas como esta: "Ya verás puta. Es lo que quieres: siempre amargarme y estar así. Es que te lo juro por mi madre que te arrancaba los ojos y las orejas a mordiscos porque estoy harto. Me suda la polla todo".

La amenazas a su exnovia llegaron a ser de muerte: "Ya te he dicho lo que va a pasar contigo. Tú en el cementerio y yo en la cárcel". Ese era el extremo al que llegaban algunas de las 88 vejaciones de Driss Oukabir que se recogen ahora en el sumario de los atentados del 17A y que le inculparían de un delito de violencia machista.