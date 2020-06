Asturias se ha convertido en la primera comunidad española en conseguir 0 contagios de coronavirus durante 16 días, unos datos que sitúan a la región como la primera capaz de no registrar casos durante más días que el periodo de incubación del SARS-Cov2.

El pasado 26 de junio Asturias conseguía registrar cifras inéditas en el territorio español peninsular desde que comenzó la pandemia, y que hasta ahora solo había logrado Ceuta en nuestro país. De hecho, ya el pasado miércoles Sanidad no informaba de casos diagnosticados con inicio de síntomas en los últimos 14 días.

A pesar de que se puede considerar que la comunidad ya está "libre de coronavirus", los epidemiólogos abogan por esperar hasta 28 días sin contagios para estar completamente seguros de esta afirmación.

Aun así los test no se han frenado. Se hacen aproximadamente 800 PCR diarios, pero todos son negativos. Además, en la última semana no se han registrado ingresos, aunque ha fallecido un paciente con Covid-19. No obstante, la Consejería de Salud del Principado de Asturias insiste en la necesidad de mantener la prudencia, y con mayor motivo desde que se permite la movilidad general. En total, la comunidad ha registrado 2.435 casos de coronavirus y 334 muertes desde que comenzó la pandemia, situándose junto a Murcia o Cantabria en una de las comunidades peninsulares menos afectadas.

Sin embargo, preocupa la apertura de fronteras o la llegada de ciudadanos españoles desde otros puntos más afectados dado el fin del estado de alarma y la apertura de las fronteras exteriores de la UE el próximo 1 de julio.