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Reacciones al caso Leire

La Asociación Independiente de Fiscales sugiere que Peramato "debe dimitir" si no es "transparente" sobre las reuniones de Leire Díez con excargos de García Ortiz

Los detalles En un comunicado, la APIF, que ejerció la acusación popular contra Álvaro García Ortiz, asegura que las informaciones sobre el caso Leire "apuntan indiciariamente a una posible cooperación de la Fiscalía para apoyar estrategias de influencias, corrupción y falsedad" contra la justicia.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, y el ex fiscal general del Estado, Álvaro García OrtizLa fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, y el ex fiscal general del Estado, Álvaro García OrtizEuropa Press
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La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que ejerció la acusación popular contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha emitido un comunicado este jueves en el que considera "de la máxima gravedad" las reuniones concertadas entre los fiscales de la máxima confianza del ex fiscal general del Estado y los investigados y dice que las informaciones publicadas "apuntan indiciariamente a una posible cooperación de la Fiscalía General del Estado para apoyar las estrategias de influencias, corrupción y falsedad de los citados investigados en perjuicio del servicio a la Administración de Justicia y del impulso de determinadas causas judiciales".

La asociación reconoce su "intranquilidad" ante la "ausencia de respuesta" sobre tres cuestiones: "por qué se aceptaron dos entrevistas" por parte del ex teniente fiscal de la FGE Diego Villafañe, "cuál era su objetivo" y "por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción".

Este miércoles conocimos que la Fiscalía General del Estado reconocía al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López, se reunieron dos veces con Díez y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Para la asociación, la "ausencia de respuesta tiñe a estas reuniones de fines espurios, de fines que no pueden explicarse porque no tienen amparo legal". Del mismo modo, cree que la falta de "explicaciones" por parte de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, "es de una responsabilidad grave en la debida dirección del Ministerio Fiscal".

"El Ministerio Público debe ser completamente trasparente como garantía para el ciudadano. No pueden existir ámbitos opacos porque el recelo ante la actuación de esta institución se hace evidente", explican, llegando a decir que Peramato "debe dimitir" si "persiste en esta actitud de opacidad".

Por último, sugiere que la Fiscalía solicite a la Inspección Fiscal "para que incoe diligencias de investigación" para que se "recaben los datos" y se tome declaración al "penado" García Ortiz.

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