Las comunidades autónomas llegan a la reunión de hoy con Sanidad -se celebra el Consejo Interterritorial de Salud- con situaciones muy dispersas pero en todos los casos preocupantes, con España superando ya el millón de contagios y con una incidencia acumulada disparada.

De hecho, según los últimos datos aportados, a fecha del 20 de octubre la incidencia media española se sitúa en 332,69 casos por cada 100.000 habitantes. Una incidencia que queda muy lejos del objetivo que se marcó el Gobierno de 50 casos por 100.000 habitantes.

La reunión de hoy abordará la posibilidad de un toque de queda, para lo que se requerirá antes declarar el estado de alarma, y también se analizará el borrador del Plan de Respuesta Temprana para aglutinar unos criterios básicos para evaluar la situación de la pandemia de coronavirus en cada territorio y fijar así un nivel de alerta con criterios unificados.

En ese documento se exponen hasta cuatro niveles de alerta que conllevarán la obligación de aplicar actuaciones mínimas en los territorios afectados. Para evaluar esos niveles de alerta se tendrán en cuenta los indicadores relativos a la situación epidemiológica, la capacidad asistencial, la capacidad de salud pública y las características y vulnerabilidad de la población de riesgo. De esta forma, los indicadores de riesgo se dividirán en dos bloques y en cinco niveles de gravedad.

Navarra

Navarra es ahora mismo la única comunidad que supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ha llevado al Gobierno foral ha decretar el confinamiento perimetral de todo su territorio a partir de este jueves.

Durante lo próximos 15 días, no se podrá salir ni entrar a Navarra salvo por motivos de fuerza mayor. Además, el Gobierno autonómico ha ordenado el cierre de toda la hostelería, bares y restaurantes, mientras que el resto de comercios deberán cerrar a las 21:00 horas, así como instalaciones para actividades deportivas y culturales. También se suspende la actividad en locales de juegos o apuestas y en establecimientos con espacios multifuncionales. Las reuniones se limitan a la unidad familiar o convivencial. El transporte público se reduce al 50% la capacidad.

Melilla

Melilla es la segunda con mayor incidencia, 835,96. Continúa cumpliendo dos de los tres criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad para establecer restricciones en la movilidad de la población, situación que sigue esquivando al no llegar al 35% de ocupación de camas COVID-19.

La Rioja

La Rioja también ha tomado medidas, con una incidencia de 561,87 casos por cada 100.000 habitantes. Se restringir la entrada y salida de la comunidad a los desplazamientos que no sean motivados durante quince días, a partir del viernes 23y hasta las 00,00 horas del sábado 7 de noviembre. Además, se cierran los establecimientos a las 21 horas salvo farmacias, supermercados, actividades de teatro y cine y establecimientos de bienes y servicios de primera necesidad. No contemplan de momento el cierre total de hostelería.

Aragón

Aragón es la siguiente en la lista, con una incidencia de 542,64. Se decreta el confinamiento perimetral de las ciudades de Huesca, Zaragoza y Teruel a partir de este jueves a las 00:00 horas y la entrada de toda la comunidad autónoma en un nivel 3 de alerta, con restricciones horarias y de aforos en todo tipo de locales y establecimientos a partir del próximo lunes.

En los últimos días, la incidencia se ha disparado en las tres capitales de provincia. Mientras que Zaragoza ha registrado 543 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, en Huesca este dato se ha disparado a 1.003 y en Teruel, a 1.418. Entre otras medidas, bares y restaurantes tendrán que cerrar a las 22:00 horas y los clientes solo podrán consumir en la terraza de los locales, con un aforo al 50%. Las reuniones sociales no podrán superar las seis personas.

Castilla y León

Castilla y León tiene una incidencia de 517,81. Aranda de Duero y Burgos se han unido esta semana a otras poblaciones ya confinadas: Salamanca, León y Palencia, al igual que la burgalesa Miranda de Ebro, el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, y San Pedro Latarce, un pequeño pueblo de Valladolid de menos de quinientos vecinos.

En líneas generales, se restringe la entrada y salida de personas, la asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo y la asistencia a velatorios se limita a un máximo de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes. Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido y los bares no podrán recibir clientes más allá de las 22:00 horas.

Madrid

Madrid ha reducido su incidencia a 432,26. A la espera de lo que se decida a partir de este fin de semana, están confinadas en esa región unos 4,7 millones de personas, de ellas 4,5 bajo el decreto del estado de alarma, que afecta a la capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

Al margen de las medidas impuestas por el Gobierno central, la Comunidad mantiene restricciones en áreas sanitarias de otros siete municipios de menor tamaño, donde hay casi 157.500 personas que tampoco pueden salir de su zona.

Cataluña

Cataluña, con una incidencia que supera los 401 casos por 100.000 habitantes, no ha adoptado restricciones a la movilidad, pero ya están cerrados durante 15 días sus bares y restaurantes, una medida a la que se sumará el cierre durante la noche -de 22 a 7 horas- de los comercios que abren las 24 horas del día y las tiendas anexas a gasolineras.

País Vasco

En la vecina Euskadi la incidencia acumulada es de 349,08. Con estas cifras, los aforos en ámbitos como la hostelería y en eventos culturales y religiosos se reducirán al 50% y el cierre en restaurantes y bares se adelantará una hora, hasta a las 00.00, mientras que las agrupaciones no podrán superar las 6 personas, entre otras restricciones que deben ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Andalucía

En Andalucía, la tasa de incidencia se sitúa en 301,54 por cada 100.000 habitantes y, según datos del 19 de octubre, la positividad en el 15,2%. Actualmente tiene un 10% de camas COVID y las ucis están ocupadas al 14%. Todo ello ha llevado al confinamiento de Écija (Sevilla), con 39.873 vecinos; Almodóvar Del Río (Córdoba) -7.937- y Linares (Jaén) -57.414-, pues ya salió del confinamiento la localidad sevillana de Casariche; además, en Granada y los 32 municipios de su área metropolitana los bares y locales comerciales cierran a las 22.00 horas con reducción de aforo al 50% y un máximo de 6 personas por mesa y se han clausurado mercadillos y parques públicos.

Asturias

Asturias tiene su tasa en 266,52. No llega a la media nacional, pero ha decidido decretar una fase 2 modificada, en la que está prohibido consumir en barras de establecimientos hosteleros, el aforo no puede superar el 25 % el aforo en las zonas comunes de centros comerciales, la actividad social ha quedado limitada y se han aplazado las actividades no fundamentales. Recomienda además el autoconfinamiento.

Con la segunda ola más que instalada en todas, aunque no de manera igual, las comunidades han emprendido su propia batalla al coronavirus con una batería de restricciones que, aunque no siempre son directamente proporcionales a sus cifras, buscan doblegar la curva que deja atrás casi un millón de contagios.

Castilla-La Mancha

La incidencia acumulada de esta comunidad es de 356,94. Algunas localidades mantienen medidas especiales de nivel 3 -como cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales o reducción del aforo de las terrazas al 50 %-, como Almadén y Chillón (Ciudad Real); Manzanares ha prorrogado las restricciones del nivel 2 -que pasan por limitar los encuentros sociales a 10 personas- y Talavera (Toledo) ha establecido el cierre de bares a las 23.00 horas.

Comunidad Valencia

Comunidad Valenciana tiene una de las incidencias más bajas, 132,30. El pasado viernes se adoptaron restricciones adicionales contra el COVID-19 en Guadassuar (Valencia), Elche y Orihuela (Alicante) y Onda (Castellón), que van desde limitar a 6 el número máximo de personas para reuniones sociales o familiares, y a 25 el máximo de personas en velatorios al aire libre, o 15 en espacios cerrados al cierre de parques infantiles, entre otras.

Galicia

Galicia, en su caso, tiene una incidencia de 183,96. La Xunta ha anunciado que toda la comunidad retrocede a nivel 2 de restricciones desde esta medianoche lo que implica una reducción de los aforos en bares y restaurantes y la limitación de las reuniones sociales a cinco personas, en algunas zonas solo permitidas a los convivientes. El confinamiento perimetral que afecta hasta ahora a 134.048 vecinos, la mayoría en Ourense capital y en Barbadás, y también de O Carballiño, O Irixo y Boborás, se extenderá a los habitantes de Verín, Oimbra y Vilardevós, en la misma provincia.

Cantabria

Cantabria tiene una incidencia de 180,35. No obstante, el Ejecutivo regional, que recomienda el autoconfinamiento, publicará esta semana un paquete de medidas para limitar las relaciones sociales, que incluirá la reducción del número de personas que pueden reunirse -actualmente son 10- y también de los aforos.

Extremadura

Extremadura, con 317,97 de incidencia, ha decretado el cierre perimetral y la vuelta a la fase 1 de Almendralejo, y aislamiento perimetral y control de aforo de Jarandilla de la Vera, La Roca de la Sierra, Usagre, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas. Además, ha adoptado medidas de control de aforo en otras once localidades.

Murcia

La Región de Murcia tiene una incidencia de 358,06. Han salido de las restricciones de movilidad Jumilla y Lorca, con lo que ya solo quedan confinadas 47.000 personas total repartidas en Totana, Fortuna y Abanilla.

Ceuta

Ceuta tiene la positividad más alta de España (27,7%), su incidencia es de 381. La ciudad autónoma restringirá las reuniones a un máximo de seis personas no convivientes, entre otras medidas.

Baleares

Baleares tiene uno de los indicadores más bajos: la incidencias a 14 días de 137. Paralelamente al levantamiento de algunas restricciones como la del cierre de negocios en calles destino del turismo de excesos que estaban vigentes desde julio, ha mantenido el del ocio nocturno, locales de ocio infantil y los parques y ha prorrogado una semana las establecidas en el municipio de Ibiza. También reducirá de 10 a 6 el número máximo de personas en reuniones sociales y familiares en Mallorca e Ibiza.

Canarias

Canarias presenta la situación más favorable, con una incidencia que se queda en 81 casos por cada 100.000 habitantes. Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera abandonaron la situación de semáforo rojo en la que sí se mantendrá hasta el día 23 Tenerife, donde no se permiten eventos ni actos de más de 10 personas, mientras que los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como los bares y restaurantes de playa, deben cerrar antes de las 00.00 horas.