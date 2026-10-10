Mucho por resolver en Ceuta: la ciudad autónoma se prepara para la visita de los reyes con El Guano aún sin desalojar

Sí, pero... A pesar de los dos meses y medios transcurridos desde el 30 y el 31 de julio, y aunque las calles del centro están engalanadas y preparadas para la histórica visita, en El Trampolín todavía quedan muchas tiendas de campaña y migrantes en su arena.

Ceuta se prepara para la visita de los reyes Felipe y Letizia los días 13 y 14 de octubre, marcando su primera visita a la ciudad durante su reinado. Esta visita ocurre dos meses y medio después de la crisis migratoria, cuando 80.000 migrantes cruzaron la frontera desde Marruecos. La ciudad presenta una doble realidad: por un lado, el centro se engalana para recibir a los monarcas; por otro, la playa de El Trampolín aún alberga tiendas de campaña de migrantes esperando ser trasladados a centros habilitados. Aunque el desalojo ha comenzado, aún no se ha completado. Ángel Víctor Torres asegura que el desalojo no está vinculado a la visita real. Mientras tanto, los preparativos en el centro continúan para la llegada de los reyes.

Ceuta tiene marcados en rojo los días 13 y 14 de octubre. Los días en los que los reyes Felipe y Letizia visitarán la ciudad por primera vez en su reinado. Cuando los monarcas vayan al lugar dos meses y medio de que a finales de julio unos 80.000 migrantes cruzasen de forma irregular la frontera con Marruecos para llegar a España.

Habiendo transcurrido ya cerca de 70 días desde esa crisis migratoria y humanitaria, la ciudad vive una doble realidad en las jornadas previas a la visita real. Por un lado, esa imagen del centro con las calles listas y engalanadas. Con los operarios trabajando a destajo para tener todo listo para la llegada de los monarcas el próximo día 13 de octubre.

Y por otro lado está la de la playa de El Trampolín. La de El Guano. La de un lugar en el que todavía se pueden ver muchas tiendas de campaña y migrantes que esperan su traslado a uno de los centros habilitados por el Gobierno.

Porque aunque ya ha comenzado el desalojo todavía no se ha completado. Porque a pesar de que se inició hace una semana, aún quedan fases del operativo por cumplir para que todos y todas los que en su arena estaban tengan un techo y puedan someterse al triaje correspondiente si así lo desean.

Ángel Víctor Torres, en declaraciones realizadas esta semana, ya afirmó que el desalojo de El Trampolín sería una realidad pero que no iría ligado a la visita de sus majestades.

Mientras, en el centro de la ciudad todo sigue su curso y los preparativos continúan. Será el 13 de octubre cuando los reyes, que harán noche en Ceuta, lleguen a un lugar que está todavía lejos de recuperar la normalidad previa al 30 de julio.

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