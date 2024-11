Así justifica el conseller de Educación su ausencia y la de Mazón en Massanassa: "No hacíamos nada allí"

El conseller de Educación del Govern valenciano, José Antonio Rovira, ha justificado su ausencia y la del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en Massanassa con que "no hacían nada allí". Así lo ha señalado tras las críticas por no acudir ninguno de los dos a la localidad, donde este domingo ha fallecido un trabajador por el derrumbe del colegio Lluís Vives de Massanassa.

"La prioridad un poco era averiguar qué ha pasado y el presidente ha decidido venirse al Palau (de la Generalitat Valenciana) y yo también. A la localidad se ha desplazado la vicepresidenta del Consell (Susana Camarero) y otros altos cargos. No hacíamos nada ahí", ha defendido en una rueda de prensa.

Preguntado si no consideraron que deberían estar en Massanassa siendo Valencia la emergencia que es, ha defendido que "están el máximo de horas", pero ha argumentado que ellos también tienen familias. "Nosotros también tenemos nuestra familia en Alicante y tenemos derecho a estar unas horas con nuestra familia. Eso no quita que estemos haciendo un trabajo de muchas horas, no solo este conseller sino de la gran parte de cargos y funcionarios de esta Conselleria", ha afirmado.

Este lunes por la mañana, por fin, ha aparecido Mazón. Ha expresado que están "muy consternados" en el Govern por el accidente mortal de este domingo en Massanassa y ha enviado sus condolencias a la familia del "grandísimo" trabajador que falleció en el colegio de ese municipio.

En declaraciones hechas a À Punt, Mazón ha valorado que la víctima ayudaba "en labores muy importantes para todos nosotros" tras la DANA del pasado 29 de octubre. El president ha anunciado, asimismo, que el otro trabajador herido en ese suceso ha sido ya dado de alta, lo que ha considerado una "parte buena" de esa tragedia.

El presidente también ha apuntado que habló con el alcalde de la localidad mientras la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, y "otros compañeros" del Gobierno valenciano estaban allí tras el suceso. Mazón ha dicho que vio "claro" que su "prioridad" era acudir de forma "urgente" al Palau de la Generalitat para analizar rápidamente "lo que había pasado", ha señalado para argumentar por qué no se desplazó a Massanassa, donde la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, fue increpada e insultada por vecinos de la zona.

