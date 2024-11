Ni rastro de Mazón: dónde está y qué ha hecho tras el derrumbe del colegio en Massanassa

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha vuelto a desaparecer este domingo . ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha hecho desde que se derrumbó el colegio en Massamassa? Son las preguntas del día. Desde que se conociera el fallecimiento de un operario de la empresa TRAGSA que trabajaba en la limpieza y recuperación del centro escolar, no se le ha visto.

Horas después del suceso, Mazón ha convocado una reunión de urgencia con miembros de la empresa pública para la que trabajaba la víctima mortal y de la Conselleria de Educación con el fin de esclarecer lo ocurrido. El anuncio lo ha hecho mediante una publicación de X que ha aprovechado para dar el pésame a los familiares. Aunque en un principio se indicó que comparecería tras el encuentro, tampoco ha salido a hablar.

Repasemos la cronología. Poco antes del mediodía parte del tejado del edificio sufría un derrumbe. Antes de las dos de la tarde, allí ya había acudido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Su recibimiento, sin embargo, ha estado marcado por gritos e insultos de un grupo de vecinos que se ha agolpado en el cordón policial que perimetraba la zona del suceso. El ambiente estaba tan caldeado que Bernabé ha hablado poco más de un minuto, sin preguntas, y acabando con la voz entrecortada.

Todo esto es lo que pasaba mientras el president Mazón tenía, al menos en un principio, la intención de acudir a la zona del derrumbe, según ha podido saber laSexta. Finalmente no lo ha hecho, pero la expectación se mantenía. Todavía no existen explicaciones respecto a la cancelación. De hecho, no se sabe si ha sido por un imprevisto o por cómo estaba el ambiente.

Ya pasadas las dos de la tarde de este domingo, el president 'popular' publicaba un mensaje en redes sociales dando el pésame por lo sucedido y anunciando la reunión urgente en el Palau. Al menos en esta ocasión se ha comunicado, pero no hay ni una sola imagen de Mazón el día en que se ha producido una nueva víctima mortal.

Tras la reunión en el Palau, tampoco ha sido el que ha comparecido para dar cuenta de lo discutido. En su lugar, ha salido el conseller de Educación, José Antonio Rovira. Son precisamente las imágenes de esta comparecencia las que ha compartido Mazón en redes sociales, junto a un mensaje en el que subraya que "la prioridad tras la tragedia de la DANA siempre ha sido garantizar la salud pública de la población". Así es como aparece Mazón, pero no del todo.

Cabe destacar, que se ausenta de manera imprevista el mismo día en el que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, asegura en una entrevista el error de su barón fue creer que "no era necesaria su presencia en el comité de crisis" el día de la trágica DANA. Lo que está claro es que este domingo el president de la Generalitat Valenciana vuelve a estar ausente, sin que se le haya visto. Si bien Feijóo ha asegurado eb redes sociales que a él sí le ha informado de la situación.