Los asesores de Abascal facturaron a Vox casi 1,3 millones de euros en un solo año

El líder de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo en la sede del partido, en Madrid

Los detalles La formación de ultraderecha defiende que los contratos y los servicios prestados por Tizona Comunicación a Vox han sido auditados por el Tribunal de Cuentas. Desde 2024, Tizona Comunicación recibe de Vox un pago de 22.145 euros mensuales más IVA, según avanzó 'El Confidencial'.

Vox ha realizado pagos significativos a Tizona Comunicación, empresa clave en su estrategia de comunicación, con cerca de 1,3 millones de euros en un solo año tras su llegada a las instituciones, según 'El País'. En 2019, Tizona ya había recibido más de medio millón de euros, lo que llevó al Tribunal de Cuentas a pedir explicaciones al tesorero y gerente de Vox. Desde 2024, Tizona recibe 22.145 euros mensuales. Vox defiende la legalidad de sus contratos con Tizona, destacando su papel crucial en los éxitos electorales, especialmente en las elecciones generales de 2019, donde obtuvieron 52 diputados. Tizona ha proporcionado asesoría en comunicación, producción audiovisual, gestión web y formación de candidatos, entre otros servicios.

Los pagos de Vox a Tizona Comunicación, el buque insignia del conglomerado de empresas de los principales asesores de Santiago Abascal, Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, llegaron a ser de cerca de 1,3 millones de euros en un solo año tras la llegada de la formación ultra a las instituciones, según informa 'El País', que cita a fuentes conocedoras de la contabilidad interna de la formación.

A esta cantidad habría que sumar el más de medio millón de euros que ya recibió Tizona en 2019 por la prestación de servicios de carácter genérico, un dinero que hizo que el Tribunal de Cuentas citase al tesorero y al gerente de Vox para pedirles explicaciones. Según 'El Confidencial', Tizona Comunicación recibe de Vox un pago de 22.145 euros mensuales —más IVA— desde el año 2024.

Vox ha defendido este martes la legalidad de sus contratos con Tizona Comunicación, su consultora de cabecera desde la entrada del partido en el Parlamento de Andalucía en 2018 y a la que atribuye en un papel "crucial" en sus éxitos de los últimos años. Asegura la nota de prensa que los contratos y los servicios prestados por Tizona Comunicación a Vox han sido auditados por el Tribunal de Cuentas, sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad en esta contratación externa, al igual que los del resto de proveedores del partido.

Vox reivindica como "inmejorable" el trabajo realizado por la consultora y agradece a sus directivos los logros cosechados, especialmente en las elecciones generales de 2019 en las que consiguió 52 diputados. Relata que tras los comicios andaluces de 2018 la dirección del partido confió en Tizona para "estructurar la carrera política" con el objetivo de entrar en el Congreso al año siguiente.

Un momento, recuerda, en el que se iban a celebrar diversos procesos electorales que serían "fundamentales" para la formación: dos elecciones generales, municipales y europeas. Durante ese año, la consultora ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa; y se encargó de la formación de candidatos en oratoria, entrevistas y debates electorales. También le encomendó la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos y candidatos, así como la gestión de las redes sociales y la asesoría de los portavoces en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

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