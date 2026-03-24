Ahora

Vox, ante sus críticos

Los asesores de Abascal facturaron a Vox casi 1,3 millones de euros en un solo año

Los detalles La formación de ultraderecha defiende que los contratos y los servicios prestados por Tizona Comunicación a Vox han sido auditados por el Tribunal de Cuentas. Desde 2024, Tizona Comunicación recibe de Vox un pago de 22.145 euros mensuales más IVA, según avanzó 'El Confidencial'.

El líder de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo en la sede del partido, en MadridEl líder de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo en la sede del partido, en MadridAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los pagos de Vox a Tizona Comunicación, el buque insignia del conglomerado de empresas de los principales asesores de Santiago Abascal, Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, llegaron a ser de cerca de 1,3 millones de euros en un solo año tras la llegada de la formación ultra a las instituciones, según informa 'El País', que cita a fuentes conocedoras de la contabilidad interna de la formación.

A esta cantidad habría que sumar el más de medio millón de euros que ya recibió Tizona en 2019 por la prestación de servicios de carácter genérico, un dinero que hizo que el Tribunal de Cuentas citase al tesorero y al gerente de Vox para pedirles explicaciones. Según 'El Confidencial', Tizona Comunicación recibe de Vox un pago de 22.145 euros mensuales —más IVA— desde el año 2024.

Vox ha defendido este martes la legalidad de sus contratos con Tizona Comunicación, su consultora de cabecera desde la entrada del partido en el Parlamento de Andalucía en 2018 y a la que atribuye en un papel "crucial" en sus éxitos de los últimos años. Asegura la nota de prensa que los contratos y los servicios prestados por Tizona Comunicación a Vox han sido auditados por el Tribunal de Cuentas, sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad en esta contratación externa, al igual que los del resto de proveedores del partido.

Vox reivindica como "inmejorable" el trabajo realizado por la consultora y agradece a sus directivos los logros cosechados, especialmente en las elecciones generales de 2019 en las que consiguió 52 diputados. Relata que tras los comicios andaluces de 2018 la dirección del partido confió en Tizona para "estructurar la carrera política" con el objetivo de entrar en el Congreso al año siguiente.

Un momento, recuerda, en el que se iban a celebrar diversos procesos electorales que serían "fundamentales" para la formación: dos elecciones generales, municipales y europeas. Durante ese año, la consultora ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa; y se encargó de la formación de candidatos en oratoria, entrevistas y debates electorales. También le encomendó la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos y candidatos, así como la gestión de las redes sociales y la asesoría de los portavoces en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra en Irán, en directo | El choque de versiones sobre la desescalada sitúa el petróleo por encima de los 100 dólares mientras continúan los ataques
  2. Moreno activa el reloj de las elecciones en Andalucía: una mayoría absoluta en riesgo por la gestión sanitaria
  3. El decreto anticrisis queda en manos de Junts y un PP que lo tacha de "insuficiente" frente al fracaso previsto del de vivienda
  4. Abascal cierra filas con un Viktor Orbán señalado por Bruselas por filtrar información a Putin
  5. La jueza atribuye el mantenimiento de la pasarela derrumbada en Santander a Costas e imputa a dos funcionarios
  6. Shakira y el debate por la construcción de su estadio en Madrid: Almeida está encantado mientras delegación de Gobierno denuncia "falta de seguridad"