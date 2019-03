Artur Mas asegura que agotará la legislatura aunque la consulta se celebre en 2014

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha presentado el Plan de Gobierno para esta legislatura catalana, que formalmente ha aprobado este martes el Govern, un documento que, según Mas, refleja que además de la consulta, "hay muchas otras cosas" en su agenda de prioridades.

En su intervención, Mas también ha invitado de nuevo a PSC y ERC a formar parte del Govern, y la única condición que les ha puesto es que sus propuestas sean "realistas" ante la actual coyuntura económica.

Ha reconocido que en estos momentos, "no hay ninguna posibilidad" de que el PSC entre en el Govern, puesto que él le ha hablado sobre este tema a su primer secretario, Pere Navarro, y observa que hay diferencia de actitudes.

En cualquier caso, Mas ha dejado claro que él no aceptaría pactar con el PSC "si el precio fuese renunciar totalmente al 'derecho a decidir'", porque él no quiere renunciar a la voluntad de la mayoría de los catalanes, como se desprende del resultado de las últimas elecciones autonómicas.



El Plan del Govern 2013-2016 incluye 77 objetivos y 355 medidas que se traducirán en decretos, anteproyectos de ley y otro tipo de normativa, y todo ello ilustra, según Mas, que el Govern no sólo trabaja por la consulta.

El plan incorpora una serie de indicadores, que serán de acceso público, donde a lo largo de la legislatura los ciudadanos podrán consultar cómo el Govern da cumplimiento a estos objetivos a través de su página web.

Entre sus objetivos de legislatura, el plan incluye continuar con unas finanzas públicas sostenibles y saneadas, reformar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), un nuevo modelo catalán de relaciones catalanes, más apoyo para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), simplificación administrativa y apoyo a las empresas aboguen por la internacionalización.

En cuanto a la política social, quiere consensuar con el sector un Pacto Nacional de la Salud de Cataluña, mantener la inversión lingüística e incrementar el conocimiento de las lenguas extranjeras, y elaborar un plan con medidas de emergencia para atender a las personas desahuciadas, entre otros objetivos.

El Govern también se marca como un eje prioritario la internacionalización de las demandas catalanas y quiere aprobar a lo lago de la legislatura varias leyes, entre ellas sobre cambio climático, electoral, transparencia, policía, banca pública, Administración tributaria, ley ómnibus local, voluntariado y evaluación del impacto ambiental.