Ábalos responde a Sánchez desde la cárcel: "Me molestó que fuera a lo fácil al decir que era un desconocido para él"

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos en una imagen de archivo en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado.

¿Qué ha dicho? El exministro ha dado una entrevista, vía carta, a 'Vozpópuli' donde ha aseverado que no ha "flaqueado en ningún momento" y que se siente muy querido en el módulo de Soto del Real.

José Luis Ábalos, exministro, ha concedido una entrevista desde la cárcel de Soto del Real a través de una carta para 'Vozpópuli'. En ella, ha expresado su malestar por las palabras de Pedro Sánchez, quien lo describió como un desconocido. Ábalos considera que esas declaraciones se alinean con el relato de sus adversarios. En prisión, ha encontrado un inesperado apoyo y afecto por parte de sus compañeros, quienes incluso le han sugerido formar un nuevo partido político. Sin embargo, admite momentos de flaqueza y cuestionamiento sobre su situación. Ábalos enfrenta dificultades para preparar su defensa debido a la falta de acceso a documentación y medios, lo que genera ansiedad. A pesar de los retos, destaca el entendimiento de sus compañeros respecto a la naturaleza política de su causa.

José Luis Ábalos ha hablado desde la cárcel. Lo ha hecho dando una entrevista, que ha tenido que realizar por carta, con 'Vozpópuli' donde el exministro ha dado detalles de cómo está siendo su vida en prisión y en la que ha abordado ciertos temas, como desvelar que no le sentó bien que Pedro Sánchez dijera que era un desconocido para él.

En las preguntas que le ha realizado el citado medio, una de ellas era su valoración acerca de las palabras del presidente del Gobierno, unas que le molestaron: "Más que en lo personal, debió referirse a lo íntimo. Yo tampoco he querido saber nada de su intimidad. Ni de la suya ni de la de nadie. Lo que me molestó fue que se sumara a lo fácil, al relato que le interesa a sus adversarios. Seguramente, si no me hubiera expuesto tanto, si no hubiera dado tanto la cara, igual no me la hubieran partido".

Más allá de esa valoración, Ábalos ha dado detalles de cómo están transcurriendo sus días en la prisión de Soto del Real, lugar en el que ha destacado que sus compañeros de módulo le "han dispensado un trato de atención, ayuda y afecto inesperado": "Me sirve el ejemplo de aquellos a los que se le privó de libertad por razones represivas. Si ellos aguantaron, yo tengo más motivos para ello tras haber tenido responsabilidad".

E incluso las palabras las extiende al resto de presos. Según ha relatado, le animan y le trasladan su afecto hasta el punto que alguno le ha pedido que conforme un nuevo partido político: "Curiosamente he recibido más cariño y empatía dentro de Soto del Real que en el Congreso de los Diputados".

No obstante, el exministro ha reconocido que también tiene momentos de flaqueza por su situación: "El sentimiento de negación no me abandona. Sigo preguntándome, casi inconscientemente, en muchos momentos '¿Dónde estoy?' '¿Qué hago aquí?'".

Pese a todo, se queda con los mensajes de ánimo de sus compañeros que, según él, entienden que su causa "es política": "Mi causa se inicia con la denuncia de un partido político que, además, actúa como representante de la acusación popular, En la cárcel, todos entienden que mi causa es política".

Aunque ello no le ha impedido reconocer que ha sido "muy confiado": "Nunca me he protegido y no he sabido identificar las amenazas y quizás, ni los riesgos. Antes de haber dejado acceder a mi despacho a alguna gente, tenía que haberme informado sobre sus antecedentes".

Por último, Ábalos ha explicado las dificultades que tiene para preparar su defensa en el juicio al estar en la cárcel: "Es evidente que desde este encierro, sin acceso a documentación y medios, es muy difícil afrontar un juicio que durará un mes, en el comparecerán 82 testigos, sin acceso a las pruebas y cargos que se encuentran en los dispositivos digitales que nos han sido denegados. Con un bolígrafo BIC me enfrento a un gran sistema acusador".

Todas estas carencias provocan cierta ansiedad para poder organizar la defensa. Tenga en cuenta que hasta el teléfono está limitado. He de escribir a mano sin acceso a toda la cadena de trabajos y pruebas que fui trabajando antes de entrar en prisión", ha concluido.

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