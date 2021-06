El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha vuelto a ausentarse este lunes del recibimiento oficial a Felipe VI en la apertura del Mobile World Congress, aunque han asistido juntos a una reunión con empresas tecnológicas y se han hecho una foto de grupo. En la imagen institucional, que ha puesto el punto final a la inauguración, también ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades.

La novedad de este año es que no hay recorrido por los diferentes expositores de la feria, por lo que la comitiva no ha visitado ni el pabellón oficial de España, ni el de la Generalitat, como en todas las ediciones anteriores.

A su llegada al recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, el rey ha sido recibido por Sánchez y por el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, organizadora de la mayor feria tecnológica del mundo. Aragonès ha esperado dentro del edifico a don Felipe para asistir juntos a la reunión con las empresas tecnológicas, a la que se ha sumado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien tampoco ha estado en el recibimiento oficial. Tanto el presidente de la Generalitat como Colau han saludado al jefe del Estado al comienzo de la sesión.

Desde la primera fila, Felipe VI, flanqueado por Sánchez y Aragonès, ha seguido la charla sobre algunos de los proyectos más destacados de la feria, centrados principalmente en tecnologías aplicadas al ámbito sanitario. Tras la reunión, que se ha prolongado durante algo más de una hora, ha habido una foto de grupo junto al expositor de Huawei, cuyo lema es "Iluminando el futuro".

La imagen de las autoridades ha puesto el punto final a la inauguración, puesto que no ha habido el tradicional recorrido por los pabellones de la feria, por lo que la comitiva no ha visitado ni el pabellón oficial de España, ni el de la Generalitat, como siempre han hecho en ediciones anteriores. Fuentes oficiales a EFE han justificado la supresión del recorrido en el protocolo sanitario con el fin de evitar aglomeraciones. En 2019, en la última edición de la feria, el anterior presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañó al rey en la visita a diferentes expositores, aunque al llegar al de España, se retiró para no unirse a la foto de grupo. Aragonès sí va a visitar los espacios de algunas empresas y el de la Generalitat.

El Mobile comenzó anoche con la cena inaugural, en la que el jefe del Govern también rechazó participar en el saludo protocolario a Felipe VI, aunque luego conversaron y compartieron mesa con el jefe del Ejecutivo y con Colau.

Una imagen que Sánchez quiso destacar como símbolo de la cooperación entre instituciones ante la nueva etapa de diálogo abierta entre el Gobierno y la Generalitat, marcada por la concesión del indulto a los dirigentes independentistas catalanes en prisión.