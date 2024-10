Todos los partidos políticos, incluidos PP y Vox, votaron a favor del proyecto de ley que adapta la ley española a la europea, y por el que 37 etarras verán reducidas sus condenas. Y es más, el PP no solo votó a favor de la reforma, también llegó a decir que el cambio llegaba "dos años tarde".

Este lunes se ha conocido que 37 terroristas de ETA verán reducidas sus condenas al beneficiarse del cambio legal que acaba de hacer el Congreso. Todos han cumplido parte de sus penas en Francia y a partir de ahora van a salir antes de la cárcel. Consecuencias prácticas por ese proyecto de ley que adapta la ley española a la europea y que viene a decir que si has cumplido unos años de cárcel fuera de España ya no tienes que volver a cumplirlos en España.

Lo cierto es que la reforma se votó hace más de dos semanas y nadie denunció que esto iba a pasar. En aquella votación hubo unanimidad en la Cámara Baja. Todos los partidos políticos votaron a favor, PP y Vox incluidos. Y no solo eso, el PP llegó a decir que el cambio llegaba "dos años tarde".

Ahora, la derecha ya ha dicho que les han engañado. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha anunciado este mismo lunes que tratarán de frenar esta ley en el Senado como sea.

"El proceso legislativo en España está prácticamente adulterado. (...) Sujeto a artimañas, a superfugios, a te cuelo por aquí una enmienda... Esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo y para impedirlo. Todo. Desde el orden político hasta el judicial. Que a nadie le quepa ninguna duda", ha comentado Sémper.

El PP retirará del orden del día en el Senado la reforma

Horas después de conocer lo que "escondía" la reforma, el PP ha anunciado que retirará el proyecto de ley del orden del día del pleno de este martes en el Senado.

No obstante, este movimiento no tendrá muchos efectos, pues lo único que se persigue es ganar un poco de tiempo, así como colocar la pelota sobre el tejado del Gobierno.

De esta manera, la norma sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea quedará retirada en el momento que arranque el pleno en el Senado. Además, ofrecen un plazo de una semana al Gobierno para que haga lo mismo antes de que entre en vigor el próximo lunes, 14 de octubre.

Según apuntan fuentes populares a laSexta, aseguran que "si el Gobierno no retira este texto" buscarán "cualquier alternativa jurídica o parlamentaria que pueda blindar a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas parlamentarias". No obstante, en privado reconocen que otra opción legal no existe. De hecho, subrayan que "el PSOE es el único partido con capacidad para parar este despropósito".