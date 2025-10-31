Ester Muñoz no se moja sobre la posible dimisión de Carlos Mazón: "Que se le llame asesino me parece una barbaridad"

¿Qué ha dicho? La portavoz del PP en el Congreso reconoce que fue "desgarrador" escuchar a los familiares de las víctimas de la DANA durante el funeral de Estado y critica el "daño" que cree que se hace al "politizar la situación".

"No sé si Mazón se plantea dimitir". La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha hablado sobre la situación que atraviesa su "compañero" Carlos Mazón tras ser increpado por los familiares de las víctimas de la DANA y tras anunciar una comparecencia tras un periodo de "reflexión" por lo ocurrido en el funeral de Estado.

Muñoz considera que es a Mazón a quien "le corresponde tomar una decisión" acerca de su futuro político. "No sé si debe seguir o no, le compete a Mazón", insiste la portavoz 'popular' en la Cámara Baja, que sí que es más contundente al tachar de "barbaridad" que se diga que Mazón "es un asesino". "No considero que Mazón sea ningún asesino, me parece una barbaridad", critica.

La diputada también critica que "solo se ponga el foco en una persona" y no se cuestione, por ejemplo, por qué no acudió Teresa Ribera al funeral de Estado. "Cuando era ministra no pisó Valencia ni una sola vez", afirma Muñoz, que se muestra "sorprendida" de su ausencia en Valencia el pasado miércoles.

"Estuve allí en el funeral y fue desgarrador escuchar a las víctimas. Me rompí, fue terrible. Las víctimas tiene que poder decir lo que quieran, estamos de acuerdo", comenta en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras.

