Alfonso Ferrero, bombero forestal de Madrid, denuncia que han pedido activación y siguen parados: "Se nos ha ignorado, olvidado y aparcado"

"Es frustrante que estés activo en tu puesto de trabajo en tu horario laboral y no te activen", afirma Alfonso Ferrero, bombero forestal público de la Comunidad de Madrid, que explica que, a pesar de los incendios, no han recibido orden de actuación.

En plena crisis de incendios, 16 bomberos forestales públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid reclaman activación.

Más Vale Tarde habla con uno de ellos, Alfonso Ferrero, que afirma que han decidido, ante la falta de instrucciones desde Jefatura y la Dirección General de Emergencias, "abandonar nuestro centro de trabajo e irnos a trabajar a los parques del año pasado".

"Hasta ahora hemos pedido activación y que se nos ordenase incorporarnos a los incendios e ir a realizar nuestras funciones, y a falta de esa orden que hemos estado pidiendo en todos los incendios, se nos ha ignorado, se nos ha olvidado y se nos ha aparcado en la Dirección General de Emergencias, que es donde marca nuestro contrato que es nuestro centro de trabajo", apunta el bombero forestal.

En estos momentos, señala, "la situación es dramática, es dantesca y la población va a sufrir". Por eso, para ellos es "frustrante que estés activo en tu puesto de trabajo en tu horario laboral y no te activen".

Además, añade que "actualmente estamos contratados 60 efectivos de los 124 que tenemos que estar a principio del verano". En 2008 eran 450 y "ahora mismo tampoco somos bomberos forestales reconocidos".

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