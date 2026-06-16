Antonio Maestre apunta a Marlaska tras la comparecencia de González: "Lo que es cierto es que mintió y tendrá que explicar por qué"

Antonio Maestre reflexiona en este vídeo tras la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado y apunta a Marlaska: "Su declaración del 28 de mayo es mentira y lo que queda es saber por qué mintió".

Hoy comparecía en el Senado Mercedes González para dar explicaciones sobre su relación con Leire Díez. La directora de la Guardia Civil negaba tajantemente formar parte de la trama ni haber interferido en ninguna investigación en curso de la Guardia Civil.

Todo ello después de asegurar en un principio que no tenía ningún tipo de relación con la 'fontanera' del PSOE, para después reconocer que se reunió con ella en dos ocasiones. Mientras tanto, el ministro Marlaska la defendía asegurando también que nunca habían existido aquellas reuniones.

A propósito de esto, Antonio Maestre se centra en "hechos indubitados". Uno de ellos es que "la declaración del ministro Marlaska el 28 de mayo de 2026 es mentira". Ante esto, apunta, "lo que queda es saber por qué mintió".

El periodista señala que, mientras no se puede contrastar la declaración de González con "hechos verificados", "lo que es cierto es que Marlaska el 28 de mayo dijo algo que sí que es mentira y tendrá que explicar por qué".

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