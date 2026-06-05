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Caso Leire

Ángel Víctor Torres ve "extraña" la afirmación de la UCO sobre que 'el one' citado en la trama de Leire pueda ser Pedro Sánchez

Los detalles El ministro también ha defendido a la directora de la Guardia Civil tras reconocer sus conversaciones con la exmilitante del PSOE Leire Díez, respaldando su "honestidad y honradez", en línea por lo afirmado públicamente por Marlaska.

Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a la prensa tras presidir el Consejo Territorial de la Memoria, a 24 de abril de 2026, en La Palma, Canarias (España).Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a la prensa tras presidir el Consejo Territorial de la Memoria, a 24 de abril de 2026, en La Palma, Canarias (España).Europa Press
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera "extraña" la afirmación de la Unidad Central Operativa (UCO) que deduce que 'el one', del que se habla en las conversaciones intervenidas en el caso Leire, pueda ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Eso no son más que conjeturas", ha dicho.

En una entrevista en 'La Radio Canaria', Torres ha señalado que la UCO no es "un órgano de carácter judicial", sino que investiga y luego eleva los informes al juez. "La afirmación en sí misma es extraña, porque no es propia de lo que son las competencias de cada uno", ha subrayado el ministro, lamentando al mismo tiempo que sobre 'M. Rajoy', en cambio, "nadie sabe quién es".

El también líder de los socialistas canarios ha defendido a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras reconocer sus conversaciones con la exmilitante del PSOE Leire Díez, respaldando su "honestidad y honradez", en línea por lo afirmado públicamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Estamos en investigaciones. Lo que hay que hacer es apoyar que estas investigaciones lleguen hasta el final, que culminen, pero no prejuzguemos ni condenemos antes", ha recalcado Torres, que ha insistido en defender la presunción de inocencia.

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