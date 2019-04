Ángel Gabilondo: "No tenemos miedo a perder, pero tampoco a ganar"

AFIRMA QUE "NO SER MILITANTE NO ES SER INDIFERENTE"

Pedro Sánchez y Antonio Miguel Carmona han arropado a Ángel Gabilondo en su presentación como candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Gabilondo no tiene carnet del PSOE, pero en su opinión "no ser militante no significa ser indiferente". Piensa que "hay que ser valiente," y asegura que "no tienen miedo a perder, pero tampoco a ganar".