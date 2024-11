Alvise incumple su palabra y no declarará ante el juez que investiga la presunta financiación ilegal de su partido

Alvise Pérez finalmente no prestará declaración ante el juez que investiga la presunta financiación ilegal de su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), por recibir 100.000 euros del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, más conocido como 'CryptoSpain'. El eurodiputado ultraderechista incumple así su palabra, puesto que su abogado había comunicado previamente su intención de declarar.

En una providencia con fecha del pasado 22 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ofreció al agitador de extrema derecha la posibilidad de declarar voluntariamente, después de que su abogado le trasladara verbalmente durante la declaración de Romillo que tenía la intención de hacerlo, y pedía al letrado que consignara su disponibilidad para ofrecer esa declaración.

El abogado de Alvise, sin embargo, ha comunicado al juez que su cliente finalmente no prestará declaración, a pesar de que, como admite en su escrito, anteriormente le comunicó que quería hacerlo "en los próximos días". "Finalmente se ha tomado la decisión de que el señor Pérez Fernández no acuda a tal declaración", reza el escrito. Alvise tiene la posibilidad de no declarar ante el juez porque aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado.

Guerra abierta con 'CryptoSpain'

Entretanto, sigue creciendo la guerra con 'CryptoSpain', el hombre que financió su campaña. En las últimas horas, este le ha tachado públicamente de "corrupto de saldo" a través de las redes sociales. "Lo sé porque te he pagado yo", asevera, en un vídeo en el que además le llama "barato, tonto y mentiroso". "Yo te he dado el dinero y me has dicho que lo vas a usar para financiar tu partido y pagar campañas", asevera en el vídeo difundido este lunes, en el que agrega: "Por 100.000 'pavos' te tengo aplaudiendo".

La semana pasada, Romillo declaró ante el juez que entregó 100.000 euros en efectivo al agitador ultraderechista a cambio de "favores futuros" y de beneficiarse de su influencia en la red social Telegram. Alvise estaba citado para declarar de forma voluntaria en esa comparecencia, pero no acudió, según su abogado, porque estaba en Bruselas ejerciendo de eurodiputado. No obstante, entonces aseguró que su cliente sí quería declarar y que iba a buscar fechas para poder hacerlo. Finalmente, sin embargo, no lo hará.