José Luis Martínez-Almeida no se retracta de sus declaraciones y sigue insistiendo en que Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid.

"No habrán escuchado de mi parte una sola descalificación hacia Almudena Grandes. El debate yo lo he circunscrito únicamente a si se debe o no conceder esa distinción". Así se ha pronunciado ante los medios después de asegurar este lunes la escritora no merece ese título póstumo tras concedérselo a cambio de sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento.

Asimismo, el regidor ha denunciado que ha recibido una "catarata de insultos y descalificaciones" tras lo ocurrido. Y es que pronunció unas polémicas declaraciones hablando de "las cosas lamentables que escribió" Grandes. "Votamos a favor de darle una calle porque al margen de esas cosas lamentables que escribió fue una persona que ha leído mucha gente, con premios literarios y vinculada a Madrid".

El alcalde madrileño ha defendido su postura "en el debate sobre la distinción" porque, a su juicio, es "legítimo que cada uno pueda tener una posición y argumentar". "Difícilmente se puede entender la campaña diciendo que denigro, descalifico e insulto a Almudena Grandes cuando sí voté a favor de darle una calle", ha señalado ante los periodistas.

La novelista será Hija Predilecta a cambio de lo presupuestos

A pesar de sus reticencias, la escritora sí será Hija Predilecta, como así lo ha pedido el grupo Recupera Madrid a cambio de apoyar los presupuestos de los 'populares'.

Para Martínez-Almeida, "el problema lo tiene una izquierda que para aprobar un acuerdo presupuestario tiene que pedir que se declare Hija Predilecta a Almudena Grandes. Yo no lo hubiera hecho de ser ellos porque no creo que Almudena Grandes deba formar parte de un acuerdo presupuestario. No es una muestra de debilidad nuestra, sino de debilidad argumental suya que para aprobar unos Presupuestos tengan que imponer a Almudena Grandes. No se lo merece ni la memoria que ellos defienden de la escritora", ha sostenido.

"Yo he hecho un balance, una ponderación. Puede que me equivoque, pero si puedo bajar los impuestos a 700.000 recibos del IBI o que la Policía pueda incorporar cientos de efectivos a cambio de que Almudena Grandes sea Hija Predilecta, yo creo que los madrileños prefieren que se les bajen los impuestos y que pueda haber más policía en la calle", ha ahondado el alcalde. "¿De verdad alguien piensa que un presupuesto de 5.600 millones de euros puede decaer porque la izquierda -en un ejercicio de debilidad- planteé que Almudena Grandes sea Hija Predilecta?".