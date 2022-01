El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha dudado ni un ápice en presumir de cómo ha conseguido aprobar los presupuestos de 2022 para la ciudad: cediendo ante la petición del grupo Recupera Madrid -conformado por concejales carmenistas- de nombrar a la recientemente fallecida escritora Almudena Grandes Hija Predilecta. Pero no se calla su opinión: según el alcalde, la desaparecida novelista "no lo merece".

"Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños", ha sostenido este lunes en una entrevista con OkDiario. "Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos".

Aunque en principio el Gobierno municipal se había negado a concederle este título póstumo a Grandes, sí que apoyó la concesión de una calle a su nombre en la capital. A sus ojos, esto no supone una contradicción. "Votamos a favor de darle una calle porque al margen de esas cosas lamentables que escribió fue una persona que ha leído mucha gente, con premios literarios y vinculada a Madrid".

"Grandes no debe formar parte del acuerdo presupuestario"

Para Martínez-Almeida, "el problema lo tiene una izquierda que para aprobar un acuerdo presupuestario tiene que pedir que se declare Hija Predilecta a Almudena Grandes. Yo no lo hubiera hecho de ser ellos porque no creo que Almudena Grandes deba formar parte de un acuerdo presupuestario. No es una muestra de debilidad nuestra, sino de debilidad argumental suya que para aprobar unos Presupuestos tengan que imponer a Almudena Grandes. No se lo merece ni la memoria que ellos defienden de la escritora", ha sostenido.

"Yo he hecho un balance, una ponderación. Puede que me equivoque, pero si puedo bajar los impuestos a 700.000 recibos del IBI o que la Policía pueda incorporar cientos de efectivos a cambio de que Almudena Grandes sea Hija Predilecta, yo creo que los madrileños prefieren que se les bajen los impuestos y que pueda haber más policía en la calle", ha ahondado el alcalde. "¿De verdad alguien piensa que un presupuesto de 5.600 millones de euros puede decaer porque la izquierda -en un ejercicio de debilidad- planteé que Almudena Grandes sea Hija Predilecta?".

"Yo, motu proprio, no lo hubiera hecho"

Martínez-Almeida se muestra contundente en sus afirmaciones. ""El personaje no lo merece. Yo, motu proprio, no lo hubiera hecho. En toda negociación hay que hacer cesiones".

"Nos gustarán más o menos, pero he sacado unos Presupuestos que prevén una rebaja fiscal de 400 millones consolidada en los tres años de gobierno, que nos permite hacer obras emblemáticas como la peatonalización de la Puerta del Sol, que el gasto social supere los 1.000 millones de euros por primera vez en un año decisivo de la crisis o establecer las condiciones económicas para que Madrid siga siendo la locomotora y el motor de la recuperación. Hice un equilibrio. En la ponderación de intereses, si esto es lo que la izquierda pedía, compensaba aprobar estos Presupuestos", ha presumido.