Polémica por las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha admitido que, en su opinión, la escritora Almudena Grandes, recientemente fallecida, no merecía ser hija predilecta de la ciudad, pero que ha tenido que acceder para poder sacar adelante sus prespuestos. Son palabras que han indignado al mundo de la cultura: le han recordado que la autora fue una mujer comprometida con su ciudad.

"Usted me dice: '¿A su juicio el personaje lo merece?' Yo creo que no", ha declarado el líder del Ayuntamiento de la capital madrileña. Su marido, Luis García Montero, por su parte, ha querido responder a través de su cuenta personal en Twitter a las palabras de Martínez-Almeida: "Son declaraciones mezquinas. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él".

Porque eso es lo que hizo ella con su ciudad: tratar con dignidad a su Madrid: "La palabra más cercana a Almudena es 'Chamberí', es el barrio del que siempre ha hablado, el que ha llevado por bandera, el que ha paseado por el mundo. Si es una escritora traducida en 60 lenguas, pues en 60 lenguas han oído hablar de Madrid", ha reivindicado el poeta Benjamín Prado. Grandes fue pregonera de las Fiestas de San Isidro en el año 2018.

Desde el balcón, aprovechó, además, para dejar bien claro cuáles eran sus orígenes: "Nadie de mi familia había llegado tan lejos, desde que en 1932 mi bisabuela Camila fue miss Chamberí en la Verbena del Carmen". Porque, según Benjamín Prado, Almudena era "muy gata": "Muy del Atleti, muy del mercado Barceló y de ir a hacer la compra por las tiendas del barrio, era una de sus cosas".

Grandes era tan gata y de su ciudad que muchos ya la consideraban Hija Predilecta tras su muerte. "A mí no me hace falta que autoridad alguna me diga quién es Hijo Predilecto de mi ciudad. Esta mujer lo es por derecho", aseguró el presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, durante el acto para despedir a la escritora. Porque fue una mujer que escribió con el corazón, desde Madrid, para todo el mundo.