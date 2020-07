El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento decidirá si recurre o no la anulación de Madrid Central, decretada por el Tribunal Superior de Justicia, en función de los informes que elaboren los servicios técnicos y jurídicos del Consistorio, que se harán públicos.

El primer edil madrileño ha apuntado que la decisión "no está tomada" aún, pero ha insistido en que se adoptará "única y exclusivamente" en función de las recomendaciones de esos informes, que se harán "inmediatamente públicos" para que "no quepa ninguna duda".

No obstante, Almeida ha recordado que, hasta que la sentencia no sea firme, "Madrid Central sigue en vigor". El regidor ha pedido no hacer "elucubraciones" sobre lo que ocurrirá con las multas que se han impuesto en la zona de bajas emisiones hasta ahora, cuya recaudación ha cifrado en 36 millones de euros.

"No cabe, en este momento, hacero no se van a anular", ha dicho Almeida, sobre lasque, según ha dicho, se han impuesto por infracciones de Madrid Central desde que entró en funcionamiento la medida implantada por su predecesora, Manuela Carmena.

La ordenanza, anulada por defectos de forma

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el lunes parcialmente la ordenanza municipal que recogía Madrid Central por defectos formales, por no cumplir con el trámite de información pública ni con la memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza.

Estimaba así los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento -que Almeida firmó, como portavoz en la anterior legislatura- y la empresa DVuelta Asistencia Legal.

Según ha indicado este martes el regidor, si bien el PP mantiene su posición "como grupo municipal", no debe confundirse esa vertiente con la suya como alcalde, y ha prometido "velar por todos los madrileños" y ser "extremadamente pulcro" para que la decisión sobre recurrir o no ante el Supremo se funde en criterios técnicos.

No obstante, ha cargado contra Carmena y Más Madrid, reprochando que "hurtaron un trámite clave en democracia" a la ciudadanía y no han hecho "ninguna autocrítica". "Esperaba que, por lo menos, entonaran un 'mea culpa', entonaran una disculpa, le dijeran a los madrileños: 'Lo sentimos, no contamos con vosotros'", ha lamentado.