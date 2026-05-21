Aldama afirma ante el juez que el expresidente Zapatero usaba teléfonos desechables: "Mucha gente los utilizaba"

El contexto Aldama había sido citado a declarar en la Audiencia Nacional a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la trama Koldo.

El empresario Víctor de Aldama ha declarado en la Audiencia Nacional sobre el uso de teléfonos desechables por parte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque Aldama no descarta que estos teléfonos pudieran haber llegado a Zapatero, Ábalos o su hijo, niega que fueran los mismos proporcionados por el comandante Rubén Villalba a la trama Koldo. Además, Aldama ha confirmado pagos de 10.000 euros al hermano de Koldo García, asesor de Ábalos, argumentando que no estaban relacionados con adjudicaciones específicas, sino para mejorar relaciones con el Ministerio de Transportes. La Fiscalía Anticorrupción investiga estos pagos en el contexto de contratos de material sanitario durante la pandemia.

El empresario Víctor de Aldama ha declarado como investigado en la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba teléfonos desechables.

Así lo ha asegurado Aldama ante el juez Ismael Moreno, según han detallado fuentes presentes en la declaración a laSexta, después de ser citado a declarar a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama.

Sobre si dichos teléfonos desechables podrían ser los mismos que el comandante Rubén Villalba, imputado en la causa de las mascarillas, proporcionaba a la trama Koldo, Aldama no lo ha descartado, señalando que cree que "pudieron acabar" en el exministro José Luis Ábalos, su hijo Víctor o el propio Zapatero.

Durante su declaración, ha insistido en que sabe que el expresidente del Gobierno los utilizaba, destacando que en aquella época mucha gente usaba "teléfonos de usar y tirar".

Mordidas de 10.000 euros al hermano de Koldo

Por otro lado, durante su declaración ante el juez, Aldama ha confirmado las mordidas de 10.000 euros al hermano de Koldo García, el que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, indicando que no eran en concreto para la adjudicación de contratos en Baleares y Canarias.

De esta forma, se quiere desvincular de una actividad delictiva que supondría una imputación para él. En concreto, ha asegurado que esos pagos eran para mejorar la relación con el Ministerio de Transportes.

Su estrategia de defensa pasa por negar que ese pago fuera directamente para esa adjudicación de los contratos en Baleares y mascarillas. Aldama señala que no respondían a nada en concreto, simplemente a mejorar esas relaciones con la Administración, en este caso con el Ministerio de Transportes, para que cuando pudieran les adjudicasen los contratos que pedían.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de Koldo y Aldama después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y del exministro Ábalos.

Dicho informe insistía en que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que le permitía al empresario, según los investigadores, "tener acceso" al exministro.

Asimismo, señalaba que esta "relación económica" se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que "este patrón" de pagos de Aldama no se ceñiría "a actuaciones concretas" sino "al aseguramiento de su capacidad de influencia" para obtener "un lucro económico".

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