"Ole tú, ole tu co**": la reacción de Afra Blanco a la propuesta de Rufián de liderar la izquierda a la izquierda del PSOE

La sindicalista Afra Blanco se ha mostrado así de contundente a la noticia de que Rufían se haya postulado por primera vez a encabezar una lista de izquierdas a nivel nacional y ha explicado en este vídeo los motivos.

Pese al posible rechazo de parte de su partido, ERC, Gabriel Rufián se ha postulado por primera vez para liderar la izquierda en unas elecciones generales si ello ayuda a "maximizar resultados electorales", aunque es cierto que ha aclarado que no depende de él y que hay "muy buenos" candidatos para liderar esta candidatura.

Además, ha remarcado, en un coloquio celebrado en el Club Siglo XXI, que actualmente las izquierdas españolas "son un problema" y que "ahora es la izquierda arraigada al territorio la que tiene que liderar el momento político".

La respuesta de la sindicalista Afra Blanco al ser preguntada por Antonio García Ferreras sobre este asunto ha sido más que clara: "Yo diría: 'Ole tú, Rufián y si tengo que utilizar los términos que me vienen directamente a la cabeza no son esos... Ole tu coño, Rufián!", ha dicho Blanco ante la "libertad" de Ferreras para poder expresarse como quiera.

"Lo cierto", analiza Blanco, es que "él [Rufián] ha leído y ha hecho una buena lectura de la situación territorial y lo cierto es que las diferentes elecciones en las comunidades autónomas están demostrando que las fuerzas que están funcionando son las fuerzas autonómicas, las fuerzas de izquierda que responden directamente a ese inmovilismo político gobernado por el PP en las comunidades autónomas sobre esas competencias".

De este modo, recuerda la sindicalista que fue Rufián uno de los muchos, por no decir el primero, que situó "la necesidad de generar una estrategia". Y oye, "¿por qué no? Abandonemos las vergüenzas, se llame Rufián o se llame de otro modo, abandonemos las vergüenzas y demos un paso al frente. Me parece excepcional", concluye y remata Blanco.

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