Ada Colau, tajante sobre la imputación de Zapatero: "Para mí no era un referente ético, por eso no estoy jod***"

La exalcaldesa ha llamado a "ser prudente en el tema judicial" y avisa de que de momento "tan solo hay indicios". "Hay que respetar la presunción de inocencia. Ya hemos visto muchos titulares que luego acaban en nada", ha afirmado.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, se ha pronunciado sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En sus palabras en Al Rojo Vivo, la que fuera primera edil de la Ciudad Condal ha llamado a "ser prudente en el tema judicial" y avisa de que ahora "tan solo hay indicios": "Hay que respetar la presunción de inocencias".

"No se puede condenar a nadie, hemos visto muchos procesos con titulares que luego acaban en nada", ha expresado, matizando que se saben de "hechos probados": "Sociedades, el papel de las hijas... Quizá sean legales pero no son éticos y menos de alguien que ha tenido la máxima responsabilidad política en este país".

En ese sentido, ha recordado el activismo que realizó con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en los años de Gobierno de Zapatero: "Fue su Ejecutivo el que rescató a la banca y abandonó a miles de familias y trabajadores. Por eso no estoy jodida, porque para mí no era un referente ético".

"Más allá de lo que pase a nivel judicial, para mí lo que se ve es esa cultura del bipartidismo y de relación entre lo público y el mundo económico de las grandes élites. No es algo que haya hecho el PP solamente, sino también el PSOE. Las puertas giratorias serán legales, pero no son éticas", ha concluido.

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