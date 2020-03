En la primera jornada laborable tras la declaración del estado de alarma por la epidemia de coronavirus, decenas de usuarios del servicio de trenes de Cercanías de Madrid han denunciado aglomeraciones en la hora punta.

Unas imágenes que Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha señalado que "no gustan a nadie, porque son situaciones que provocan aglomeraciones absolutamente evitables que tenemos que intentar corregir de cara a mañana directamente".

"En la Comunidad de Madrid hemos garantizado el 100% de la frecuencia. De hecho, con respecto al lunes pasado, la afluencia de gente se ha reducido en un 75%. Pero es verdad que en cercanías hemos vivido, especialmente en la línea del sur, una serie de aglomeraciones que son preocupantes y que el Ministerio de Fomento tendrá que ver cómo resuelve", ha apuntado.

En este sentido, Aguado ha señalado que "hay dos opciones". La primera es "cerrar todo el transporte público en la Comunidad de Madrid y en otras regiones", mientras que la segunda consiste en "ser más exigente a la hora de exigir que la gente se quede en casa y solamente vayan a su puesto de trabajo los que tengan que ir de forma ineludible".

"Lo que no podemos volver a ver mañana es imágenes como las de hoy", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, ha indicado que los casos de aglomeraciones han sido "mínimos".

"El nivel de ocupación de los cercanías esta mañana ha estado sobre el 20% y el 30% respecto a lo que es un día normal en los diferentes núcleos de España", ha explicado.

No obstante, esta ha apuntado que "se está trabajando para tratar de minimizar los posibles problemas técnicos y operativos que puedan existir, aunque es imposible garantizar que no se va a producir ninguno".

En este sentido, Rallo ha señalado que si, por ejemplo, "falta un tren, porque puede tener cualquier problema, los viajeros se acumulan en el tren siguiente". Una situación, ha indicado, "no deseable" pero que no pueden garantizar al 100% que no se producirá.

"Estamos en un momento que es vulnerable, y en el sistema de transporte también hay vulnerabilidades. Entonces, máxima implicación y máxima sensación de poner todos los medios necesarios para dar solución a los problemas lo antes posible", ha afirmado.

Para que estas aglomeraciones no vuelvan a producirse, Rallo ha explicado que "mañana se producirá un refuerzo de la línea C5", una de las que ha sufrido esta situación. Además, se tratará de "tener la respuesta más rápida posible cuando se identifique un caso".