Afra Blanco, tras las detenciones por los disturbios en un acto de Vito Quiles: "Hay que actuar sobre la violencia, pero también frente a los que incitan"

Afra Blanco opina sobre la detención de 28 personas en una macrooperación tras los disturbios durante una concentración contra Vito Quiles en la Universidad de Navarra y opina que "también hay que señalar y actuar sobre los que incitan a la violencia".

En una macrooperación, la Policía Nacional ha detenido a 28 personas por los disturbios ocurridos en la Universidad de Navarra durante una concentración en contra del agitador Vito Quiles. 12 de ellos han sido puestos a disposición judicial, mientras que el resto ha quedado en libertad. Se les imputan delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.

Afra Blanco, que afirma que nunca va a defender la violencia, considera que también "hay que señalar y actuar sobre los que incitan a la violencia".

En este sentido, recuerda que "el agitador Vito Quiles se metía en los campus y en la universidad sin autorización" y eso "provocó una respuesta ciudadana, en gran parte pacífica, pero también violenta".

La sindicalista señala que "hay que actuar contra quienes han actuado de manera violenta, pero también frente a aquellos que incitan a la violencia, y este ultra, Vito Quiles, incita a la violencia no solamente con sus palabras, sino también con sus actos y convocatorias".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.