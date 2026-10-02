Coalición Canaria pide elecciones pese a votar que sí a uno de los decretos de vivienda: "Si somos incapaces de llegar a acuerdos toca ir a las urnas"

La portavoz de la formación en el Congreso, Cristina Valido, ha señalado a las puertas de la Cámara Baja que "al Gobierno le toca decidir qué hace". "No podemos seguir sin hacer nada si no somos capaces de alcanzar un acuerdo de mínimos para responder al gravísimo problema que tiene la sociedad", asevera.

Coalición Canaria, a través de su portavoz Cristina Valido, ha manifestado que deberían convocarse elecciones si los decretos de vivienda no prosperan este viernes. Aunque han decidido apoyar el primer decreto del Gobierno, Valido lo considera insuficiente y mejorable. Ha señalado que no tiene sentido prolongar la legislatura sin alcanzar acuerdos mínimos en temas urgentes, como el acceso a la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes y profesionales en las islas. Valido ha subrayado la necesidad de un consenso y ha advertido que, de no lograrse, lo más adecuado sería disolver el Congreso y acudir a elecciones anticipadas.

Coalición Canaria quiere que se convoquen elecciones en el caso de que los decretos de vivienda no salgan adelante este viernes. Así lo ha aseverado en una entrevista su portavoz en el Congreso, Cristina Valido, pese a que ya este jueves decidieron que votarían que sí al primer decreto ideado por el Gobierno de coalición.

"Al Gobierno le toca decidir qué hace, no podemos seguir sin hacer nada, si no somos capaces de alcanzar un acuerdo de mínimos para responder al gravísimo problema que tiene la sociedad hoy", ha señalado Valido a las puertas de la Cámara baja en un día clave para el Ejecutivo. Para valido, aunque Coalición Canaria ha dado luz verde al primero de los decretos, les parece "de mínimos". "Es muy mejorable", ha insistido.

Valido ha apuntado a que "no tiene sentido alargar más esta legislatura" y ha pedido que se convoquen elecciones anticipadas y que las urnas decidan qué es lo que quieren. "No podemos seguir aquí sin ser capaces de llegar a un acuerdo de mínimos en las cosas que más preocupan", ha agregado.

La portavoz de Coalición Canaria ha apelado a la población de las islas, poniendo como ejemplo del problema social los jóvenes que no encuentran vivienda o la falta de diferencia entre el pequeño propietario del fondo buitre o de los grandes tenedores. "No podemos tener profesionales de la enseñanza o la medicina porque ir a vivir allí les cuesta más o lo msmo de lo que van a ganar", ha denunciado.

Valido ha reconocido que hay un consenso sobre que hay que hacer algo en materia depero que. De ahí su apoyo al primer decreto. "Si seguimos en esta cámara siendo incapaces de llegar a acuerdos para aquellos temas para los que la gente nos eligió lo que toca es disolver e ir a las urnas", ha reiterado.

La parlamentaria no ha sido la única que ha pedido este viernes una convocatoria de elecciones después de que se diera a conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría hablado con su entorno más cercano acerca de esta posibilidad. Antes, desde el PP también han abogado por la disolución de las Cortes.

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