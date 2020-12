El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha mostrado preocupación en la Comisión Mixta para la UE por "algunas amenazas" que, dice, hay en España, "sobre todo relacionadas con el CGPJ". En este sentido, ha recordado que todavía no se han podido nombrar a los miembros y ha dicho que es muy importante "garantizar que no se perciba como susceptible de ser politizado".

"Hay que garantizar que la independencia permanece y no queda comprometida. Hay recomendaciones del Consejo de Europa que habla de que al menos la mitad de los miembros deben ser elegidos por sus pares", ha insistido el comisario. Así, ha señalado que la Comisión "seguirá de cerca" esta cuestión y ha mostrado la disposición de este organismo "a participar y colaborar con el Gobierno español para encontrar una solución".

Mientras tanto la tensión sigue en el Congreso. El PSOE ha vuelto a insistir en que hay acuerdo para desbloquear la renovación del Poder Judicial. Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso, ha afirmado que el "acuerdo existe, acuerdo hay". También la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha matizado que "hay un acuerdo con el PP solo pendiente de que se decida ejecutarlo".

Pero el PP parece que sigue marcando líneas rojas para que se de este acuerdo que los socialistas dan ya por hecho: que no se indulte a los presos del 'procés' y que Podemos no entre en "la ecuación". "Lejos de avanzar en las negociaciones, los partidos que sustentan al Gobierno cada día las ponen más complicadas", ha señalado Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP. Desde el PSOE piden a la oposición que "cumpla su palabra" y aseguran que si el PP no anuncia o no asume dicho acuerdo es por "conveniencia política".

Por su parte, desde Unidas Podemos ven "inconcebible" que el Gobierno de coalición no participe en la renovación del CGPJ "porque el PP quiera vetar a Podemos". Así lo ha indicado Pablo Echenique, portavoz parlamentario de la formación morada, quien también ha asegurado que "no hay ningún acuerdo del Gobierno de coalición con el PP", y que "desconoce" si lo hay entre el PSOE y la oposición.