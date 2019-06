Adriana Lastra advierte a Podemos: "La investidura no es Juego de Tronos"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado a Unidas Podemos de tomarse la política y la investidura de Pedro Sánchez como un juego y ha pedido a sus dirigentes que sean responsables: "Esto no es un Juego de Tronos", les ha advertido, en alusión a la célebre serie estadounidense, cuya trama gira en torno a luchas de poder e intrigas palaciegas.

"La política no es un juego, ir a la investidura no es un juego, esto no es Juego de Tronos y, por lo tanto, nosotros lo que pedimos es responsabilidad, también en las declaraciones públicas", ha dicho en una entrevista en TVE, en la que ha asegurado que los socialistas están "perplejos" por que Irene Montero pusiera ayer "en boca del presidente unas palabras que nos son ciertas".

Lastra, que ha reconocido que está "preocupada" por la situación de incertidumbre de la investidura de Sánchez, se refería así a las declaraciones de la número dos de Unidas Podemos, que puedes ver en el vídeo que acompaña estas líneas, asegurando que Sánchez le había dicho a Pablo Iglesias que "prefería el apoyo de la derecha" para sacarla adelante.

Lastra ha manifestado que teme que Unidas Podemos repita el bloqueo de 2016. "Me pregunto si están buscando la excusa para por segunda vez bloquear la investidura de un presidente socialista", ha acusado, "no me puedo imaginar que en el mes de agosto no tengamos Gobierno".

La situación de las conversaciones entre ambas formaciones aparece estancada con el PSOE amenazando con una repetición electoral si no hay investidura en julio, y Podemos insistiendo en exigir un gobierno de coalición, como puedes ver en este vídeo:

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha presionado a Iglesias con la celebración de nuevos comicios, una situación que contempla antes que "plegarse a las exigencias, peticiones inasumibles" del líder de Unidas Podemos.

En este sentido, Sánchez ha apuntado que, a pesar de que "quienes han ganado las elecciones no quieren repetirlas", "no comulgará con ruedas de molino".