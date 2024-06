El espacio a la izquierda del PSOE cada vez tiene una grieta más grande. Tras los malos resultados de las elecciones gallegas, vascas y catalanas, los de las europeas son la gota que colman el vaso en un espacio que no logra encajar. Ahora, la dimisión de Yolanda Díaz al frente de Sumar deja un hueco en el tablero político de una izquierda en crisis.

Sumar no despegó en Galicia. Tampoco lo hizo en Euskadi ni en Cataluña; y en las europeas el resultado ha sido un desastre total. Por eso, la hasta ahora líder de de Sumar, Yolanda Díaz, asume su responsabilidad y abandona la dirección de su formación.

Ha sido la primera pieza que ha caído en un debacle que cada vez parece más grande en la izquierda. Vestida de blanco, frente a dos micrófonos y el logo de Sumar, Yolanda Díaz ha anunciado este lunes por la mañana que deja el liderazgo del espacio, pero se queda en el Gobierno como vicepresidenta y Ministra de trabajo.

En su intervención, Díaz ha anunciado que ha decidido "dejar mi cargo como coordinadora general de Sumar; es necesario que haya un debate y con esta decisión abro un camino que debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición".

"Siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía lo ha percibido. Mucha gente me lo ha ido diciendo. Tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente, no los problemas de los partidos o de los políticos. Las últimas elecciones han servido de espejo, la ciudadanía no se equivoca cuando vota ni tampoco cuando no va a votar", ha comenzado Díaz.

"Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que sirve a la gente trabajadora", ha sintetizado la vicepresidenta. Horas más tarde, Díaz ha asegurado en un mensaje que ha compartido en X que "a veces es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante".

Lo de las elecciones europeas es la gota que ha colmado el vaso en los malos resultados que se acumulan a la izquierda del PSOE. En las elecciones europeas de 2014, Willy Meyer sacó más escaños y más votos para Izquierda Unida que la suma de anoche de Sumar y Podemos. De hecho, diez años después, Izquierda Unida es la gran damnificada. Por primera vez se ha quedado sin representación en el Parlamento al no conseguir el cuarto escaño. Mientras Sumar ha obtenido 3, Podemos se ha quedado con 2 escaños.

En estos comicios, Sumar es quinta fuerza en España con casi 240.000 votos más que Podemos. La formación de Díaz, quien obtuvo 811.545 (4,7%), tan solo sacó 10.782 papeletas más que el ultra de Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, quien obtuvo 800.763 votos (4,6%). Podemos, por su parte, consiguió 571.902 votos (3,3%), 223.861 papeletas menos que SALF.

Derrotas en Galicia, Euskadi y Cataluña

Pero esta no ha sido la única derrota electoral en el espacio a la izquierda del PSOE. En las pasadas elecciones gallegas del 18 de febrero, Sumar fracasó en su estreno en unas autonómicas. La candidatura liderada por Marta Lois quedó fuera del Parlamento gallego con tan solo el 1,9% del voto. El varapalo de Podemos fue aún mayor. La lista de Isabel Faraldo consiguió solo el 0,3% del voto, menos que el PACMA.

Apenas unos meses más tarde, el 21 de abril, el espacio de la izquierda volvió a sufrir un debacle. Mientras Elkarrekin Podemos desapareció del Parlamento vasco, Sumar entró por primera vez con un único escaño.

En los comicios catalanes, que tuvieron lugar el 12 de mayo, el resultado no fue tan malo, pero perdió fuelle. Comuns Sumar perdió unos 15.000 votos desde los últimos comicios de 2021, pero perdió dos escaños y pasó de tener ocho a seis. Podemos, por su parte, decidió no presentarse a las elecciones tras reprochar a los 'comunes' hacer imposible la reedición de la coalición electoral.