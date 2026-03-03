"Fue testigo privilegiado de nuestra historia": personalidades y políticos se despiden de Fernando Ónega

Los detallas El medio que presidía, '65YMÁS', ha informado del fallecimiento del periodista y ha detallado que su capilla ardiente estará abierta este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid.

El periodista Fernando Ónega falleció a los 78 años, dejando un legado como una de las voces más destacadas de la Transición en España y como escritor de discursos memorables de Adolfo Suárez. Su muerte fue confirmada por '65YMÁS', el medio que dirigía, y ha generado numerosas muestras de condolencia y reconocimiento. La Casa Real lo recordó como un "referente" del periodismo de la Transición, mientras que el presidente Pedro Sánchez lo calificó de "cronista imprescindible". Alberto Núñez Feijóo destacó su compromiso con los valores democráticos, y Juanma Moreno elogió su contribución a la democracia con su palabra y mesura.

En la tarde de este martes conocíamos la triste noticia de la muerte de Fernando Ónega. A los 78 años nos ha dejado el periodista que será recordado como una de las voces y de los cronistas de la transición en España. Pero también como el escritor de muchos de los discursos que encumbraron como orador a Adolfo Suárez.

Al poco de conocerse el fallecimiento de Ónega, confirmado por el medio que él mismo dirigía, '65YMÁS', se han sucedido los mensajes de condolencia hacia los familiares. Pero también los que lo recuerdan con sus grandes virtudes.

Así, la Casa Real se ha despedido de Ónega recordándolo como un "referente" y "maestro" del "mejor periodismo de la Transición". "Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado", ha destacado la Casa Real en un mensaje de 'X', en el que ha trasladado su "cariño y el mejor recuerdo" a su familia.

H valorado a Ónega como un "maestro de periodistas" que "nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad". "En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa", ha agregado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destaca que Ónega siempre fue un "periodista de referencia y testigo privilegiado de nuestra historia reciente". "Cronista imprescindible de la Transición, su mirada ayudó a entender una etapa clave para España. Mi cariño y mi más sentido pésame a su familia y amigos", ha escrito en redes.

También se ha sumado a esta despedida el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Testigo privilegiado de horas decisivas de la historia de España. Voz comprometida durante décadas con los valores democráticos. Pero, ante todo, un hombre honesto y cordial y, para mí, un amigo entrañable", han sido las palabras escogidas por Feijóo.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma MorenoJuanma Moreno, también ha lamentado el fallecimiento del "cronista de la Transición y periodista de altura", quien mantenía un vínculo estrecho con la comunidad andaluza, recibiendo incluso el título de 'Embajador de la Provincia de Cádiz' en 2015.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', el máximo responsable del Ejecutivo andaluz ha rememorado al autor del célebre discurso 'Puedo prometer y prometo' de Adolfo Suárez, que "ha prestado un gran servicio a la democracia con la palabra y la mesura".

