La acampada de Sol obliga al Gobierno de Ayuso a trasladar a Madrid Rio los conciertos de la Hispanidad

¿Por qué el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad?

Los detalles El rechazo al desalojo urgente de la acampada por la vivienda en Sol obliga a la Comunidad de Madrid a trasladar a Madrid Río los diez conciertos de Hispanidad 2026 previstos entre el 9 y el 11 de octubre, aunque mantiene el resto de la programación musical.

La acampada por la vivienda en la Puerta del Sol ha obligado a la Comunidad de Madrid a trasladar parte de la programación de Hispanidad 2026 a la explanada multiusos de Madrid Río. Este espacio acogerá los conciertos previstos entre el 9 y el 11 de octubre, y el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, albergará actuaciones de conservatorios profesionales de danza. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la solicitud de desalojo urgente de la protesta, lo que llevó al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a activar un "plan B". La programación en otros escenarios, como la Plaza de España y la Plaza Mayor, sigue sin cambios.

La continuidad de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol ha obligado a la Comunidad de Madrid a modificar parte de la programación de Hispanidad 2026. La explanada multiusos de Madrid Río, junto al Puente del Rey, será finalmente el escenario de los diez conciertos que estaban previstos en la céntrica plaza entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre. El lunes 12, Día de la Hispanidad, este mismo espacio acogerá las actuaciones de los conservatorios profesionales de danza Mariemma, Carmen Amaya y Fortea.

La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazara la solicitud de la Comunidad para desalojar de manera urgente la protesta instalada en Sol. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había pedido medidas cautelarísimas para que la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional procedieran al desalojo de los cientos de personas que permanecen acampadas en la plaza.

Los magistrados han descartado por ahora un desalojo inmediato, aunque han dado prioridad al procedimiento para resolver sobre el fondo de la petición. La Fiscalía y la Abogacía del Estado disponen hasta las 9.00 horas de este 7 de octubre para presentar sus alegaciones, antes de que el tribunal vuelva a pronunciarse. Ante la proximidad del inicio de Hispanidad, previsto para este viernes, la Comunidad ha optado por no esperar a conocer esa resolución y activar el cambio de escenario.

El nuevo emplazamiento reunirá a Lin Cortés, PATAX, Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera, 091, Comandante Twin, Jenny and The Mexicats, Aymée Nuviola y Cimafunk. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ya había anunciado el pasado viernes que el Gobierno regional disponía de un "plan B" para garantizar el desarrollo de las actividades si la protesta continuaba ocupando la Puerta del Sol.

La programación comenzará el viernes 9 con las actuaciones de Lin Cortés y PATAX. El sábado 10 tomarán el relevo Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera y 091. El domingo 11 cerrarán el ciclo Comandante Twin, Jenny and The Mexicats, Aymée Nuviola y Cimafunk.

El traslado no supone la cancelación de ninguna de estas actuaciones, sino únicamente un cambio de ubicación. La cantante cubana Aymée Nuviola fue precisamente una de las artistas que avanzó el cambio de escenario en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid, donde señaló que su concierto se celebraría finalmente en el Recinto Ferial de Arganzuela.

La actividad continuará el lunes 12 en Madrid Río con las exhibiciones de los conservatorios profesionales de danza Mariemma, Carmen Amaya y Fortea, coincidiendo con el Día de la Hispanidad.

El resto de escenarios de Hispanidad 2026 no se verá afectado por el cambio. La programación de la Plaza de España se mantiene sin modificaciones. El viernes 9 actuarán La Santa Cecilia, a las 19.00 horas, y Aterciopelados, a las 21.00. El sábado será el turno de Nat Simons, a las 13.00, y Sebastián Yatra, a las 20.30.

El domingo 11 pasarán por este escenario Marta Sánchez, a las 13.00; Tipa Tipo, a las 19.00, y Los Cumbia Stars, a las 21.00. Carlos Baute pondrá el broche final el lunes 12 a las 20.00, después de las actuaciones de Galdri Pereira y del elenco del musical SIX.

La Plaza Mayor también conservará su programación. El viernes acogerá, a las 18.00 horas, la gala Pioneros madrileños del pop, seguida de la actuación de Xenia Rubinos. El sábado actuarán Santi Comet, Ibérica Suite Jazz y el trompetista cubano Arturo Sandoval. El domingo será el turno de Tori Sparks y de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM).

A estos escenarios se suma el Corral de la Morería, que celebrará su Gala de Estrellas del Flamenco con artistas como La Moneta, Diana Navarro, Mercedes Ruiz, Olga Pericet, José Maya y Jesús Carmona.

Por su parte, el Centro Cultural Pilar Miró completará la programación con el concierto de Emilia y Pablo el sábado 10, una propuesta que combina raíces latinoamericanas y sonoridades flamencas. El lunes 12, el Ariel Brínguez Quartet ofrecerá American Jazz Standards.

De este modo, la acampada modifica el escenario de los conciertos inicialmente previstos en Sol, pero no altera el grueso de la programación musical de Hispanidad 2026, que mantiene sus principales citas en la Plaza de España, la Plaza Mayor y el resto de espacios incluidos en el programa.

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