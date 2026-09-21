Entre abucheos, insultos de "maricón", cobarde o traidor: así han recibido a Marlaska en Ceuta

Los detalles Incluso han tirado huevos al ministro del Interior a su salida de la reunión, Fernando Grande-Marlask, que ha mantenido en la tarde de este lunes en la Delegación del Gobierno en Ceuta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue recibido con abucheos e insultos en Ceuta tras una reunión en la Delegación del Gobierno. Los asistentes, enojados por la gestión de la crisis migratoria, le lanzaron huevos y corearon "¡Marlaska, cobarde, da la cara!". Marlaska anunció que se están estudiando nuevas localizaciones para crear entre 3.000 y 4.000 plazas adicionales de acogida, con el objetivo de alcanzar entre 9.000 y 10.000 plazas. En cuanto a las devoluciones, aseguró que la mayoría de los migrantes sin derecho a permanecer serán retornados. Además, destacó la cooperación con Marruecos ante posibles nuevas llegadas masivas.

Entre abucheos, insultos de "maricón", cobarde o traidor. Hasta hay quien le ha lanzado huevos. De esta forma han recibido este lunes los vecinos de Ceuta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Todo cuando salía de la reunión que ha mantenido en la tarde de este lunes en la Delegación del Gobierno en Ceuta.

A los insultos y calificativos muy reprochables, los ceutíes allí presentes se han unido bajo un lema o grito: "¡Marlaska, cobarde, da la cara!". Lo han hecho cuando estamos a punto de cumplir el segundo mes desde la entrada masiva de migrantes entre el 30 y el 31 de julio a las costas de Ceuta.

Marlaska ha vivido esta situación minutos después de anunciar algunas de las medidas acordadas en dicha reunión. Por ejemplo, el ministro del Interior ha dicho que ya se "están estudiando" nuevas localizaciones para el levantamiento de nuevos asentamientos, para poder dar cobijo a los miles de personas migrantes que no consiguieron plaza en el del puerto.

Es más, ha confirmado que el Gobierno pretende generar entre 3.000 y 4.000 nuevas plazas. "Tenemos habilitadas 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000-10.000 plazas".

Preguntado por el número de devoluciones, Marlaska ha preferido no hablar de números concretos; aunque sí ha señalado que será una "inmensa mayoría" de las personas llegadas a Ceuta durante los días críticos. "Se van a devolver a todas las personas que no tengan derecho a permanecer", ha sentenciado.

Respecto a los plazos, ha destacado dos casos. Aquellas personas que no hagan una solicitud de protección internacional y que estén en situación irregular "tendrán un retorno inmediato". Para las otras, "una vez se resuelva el expediente y si este establece que no tienen el derecho, inmediatamente después de la resolución". "Será el número más alto", ha enfatizado.

Por último, ha vuelto a repetir lo que ya se ha convertido en el mantra del Ejecutivo. Porque Fernando Grande-Marlaska, ha destacado la cooperación con la inteligencia marroquí y el despliegue de un dispositivo ante las alertas de nuevas llegadas masivas.

Una amenaza que, según ha dicho, se volvió a dar este domingo. Sin olvidar que hay otra alerta para el próximo día 23, jornada que coincide con elecciones en el país vecino.

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