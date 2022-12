El 'caso Neymar 2' llega a su fin. La Audiencia de Barcelona ha absuelto a todos los acusados por el traspaso del ahora jugador del PSG por el FC Barcelona en el año 2011, con la posibilidad de que pueda interponerse recurso de casación en un plazo máximo de cinco días.

El tribunal considera que no se da ninguna de las exigencias penales y que no se perjudicó a los querellantes. "De la prueba practicada no resultan indicios de que al jugador le fue ofrecido un soborno y/o que este lo exigió para fichar por el Fútbol Club Barcelona. Según el tribunal, no se ha probado la simulación contractual y tampoco la finalidad de perjudicar a DIS", recoge la sentencia.

Así, Neymar, su padre, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, el Santos y el FC Barcelona no tendrán cargos por el traspaso del jugador. La única condena viene en el pago de las costas correspondientes a Bartomeu y Nadine Gonçalves, madre del jugador, por parte de la acusación particular en una séptima parte respecto a una mitad de las costas, y en otra novena parte en cuanto a la mitad restante, a favor de cada uno.

Por otro lado, las costas de Rosell, Neymar, su padre, N&N Consultoría Esportiva e Empresarial y el FC Barcelona se imponen a la acusación particular en una séptima parte respecto a una mitad de las costas a favor de cada uno de ellos.

En el caso 'Neymar 2' juzgaba el fichaje del delantero por el que el Barça pagó a N&N Consultoria Esportiva 60 millones de euros por diversos conceptos entre 2011 y 2013. Además, pagó al Santos Club de Fútbol otros 25 millones, de los cuales 17,1 fueron por el traspaso y 7,9 por la opción preferencial (nunca ejercida) sobre tres jóvenes promesas del equipo brasileño, así como dos amistosos (solo se jugó uno).

Sin embargo, el fondo de inversión brasileño DIS, que ejerce la acusación particular, solo percibió 6,8 millones por toda la operación pese a tener un 40% de los derechos de traspaso del delantero.