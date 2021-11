El grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados ha abierto ya expediente contra su exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo por saltarse la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional, que previsiblemente culminará con una sanción económica. El grupo parlamentario ha comunicado este martes a Álvarez de Toledo la apertura del procedimiento en una carta en la que Guillermo Mariscal, secretario general del grupo, le informa de que cuenta con diez días para presentar alegaciones.

Álvarez de Toledo ha anunciado a través de Twitter que va a presentar dichas alegaciones y ha difundido la misiva del PP, en la que se informa de que el instructor encargado de su expediente será Carlos Rojas y que saltarse la disciplina de voto está tipificado como "falta grave". Así se recoge en el comunicado que le han trasladado, un documento en el que recuerdan sus declaraciones en el diario 'El Mundo' como base de conocimiento para poner en marcha el expediente.

"En la entrevista, se recoge entre tus respuestas la siguiente, que te cito literalmente: 'Usted me pregunta por mi voto y yo lo diré con toda claridad. Yo voté en blanco. Es un voto secreto, y por tanto cada uno tiene derecho a votar lo que quiera e incluso a no decir lo que ha votado'. Sobre este asunto, como bien sabes, la Dirección del Grupo había comunicado expresamente a todos los diputados el sentido del voto, que en ningún caso era el voto en blanco".

En dicho texto, Mariscal ha señalado que "teniendo en cuenta la importancia de la votación, este hecho se tipifica como falta grave". Por ello, le ha comunicado "la incoación de expediente sancionador" y que dispone de "un plazo de diez días naturales para aportar y proponer las pruebas y alegaciones" que Álvarez de Toledo considere oportunas; pruebas y alegaciones que deberá presentar "ante la Secretaría General del Grupo, que las trasladará al instructor designado".

"Trascurrido ese plazo sin alegaciones, se considerará firme la correspondiente propuesta de sanción", concluye la carta enviada a la exportavoz popular, que no dudó en hacer público y justificar su voto en blanco al considerar que se politizaba el Tribunal Constitucional con dichos nombramientos. Álvarez de Toledo ha restado importancia a la posible sanción al sostener que "las convicciones tienen un coste", si bien la relación con el partido parece ir cada vez a peor.

La exportavoz parlamentaria también ha sacudido al Partido Popular con las críticas que hace en su libro, 'Políticamente indeseable', contra el líder de la formación, Pablo Casado, y el secretario general de la misma, Teodoro García Egea; críticas a las que han seguido invitaciones a dejar su escaño, una posibilidad que no contempla. "No me van a echar del partido", espetó durante la presentación del libro, al ser preguntada sobre las represalias que los populares podrían tomar en su contra.