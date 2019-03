El abogado de Urdangarin no defenderá a la infanta tras su imputación en el caso Nóos

El abogado de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, Mario Pascual Vices, ha declarado que no va a asumir la defensa de la infanta Cristina, imputada este miércoles en el caso por el juez Castro.

Aunque no ha detallado las razones por las que no se encargará de la defensa de la infanta, Pascual Vives ha asegurado que asumir la defensa de Cristina de Borbón "no es lo más adecuado, por muchas cosas".

El abogado visitó este miércoles a los duques de Palma en su residencia de Barcelona durante más de dos horas, tras hacerse pública la imputación de la infanta.

Pascual Vives ha asegurado que les ha visto "unidos en la adversidad", y tras puntualizar que él no es el "portavoz de la infanta", ha explicado que su percepción es que doña Cristina "está preocupada".

En las declaraciones que ha realizado el abogado de Urdangarin en las puertas de su despacho en el Paseo de Gracia de Barcelona, ha dicho que desconoce si la Casa Real facilitará un abogado a la infanta.