Abascal llama "hijo de puta" a Sánchez durante los altercados en Granada: "No vamos a permitir el acto con esa gente ahí"

El contexto Sucedía en el mitin de Vox en Granada. El líder de Vox comparaba el perímetro de seguridad que se prepara para el presidente del Gobierno con el dispositivo policial que se había desplegado para su acto.

En un mitin de Vox en Granada, Santiago Abascal insultó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en presencia de una cámara, llamándolo "hijo de puta". Durante el evento, se produjeron tensiones entre simpatizantes de Vox y grupos antifascistas que protestaban. Abascal criticó el dispositivo de seguridad comparándolo con el que se prepara para Sánchez. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó los insultos como algo habitual de la ultraderecha. Un detenido golpeó a un policía con una bandera, y se propusieron sanciones por una concentración no autorizada. Adelante Andalucía denunció agresiones de los guardaespaldas de Abascal y pidió dimisiones.

La cámara que graba al líder de Vox, Santiago Abascal, está a sólo unos metros. Imposible no verla. Y Abascal pronuncia unas durísimas palabras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tacha de "hijo de puta".

Sucedía este jueves en un mitin de Vox en Granada. Grupos contrarios al partido de ultraderecha protestaban frente a un cordón policial al grito de "aquí están los antifascistas", llegando a vivirse momentos de tensión con los simpatizantes de Vox.

El líder de Vox se queja entonces frente a los suyos cuando está a punto de intervenir en el mitin. "No vamos a permitir el acto con esa gente ahí. El hijo de puta de Sánchez tiene dos kilómetros de distancia", protesta Abascal comparando el perímetro de seguridad que se prepara para el presidente del Gobierno con el dispositivo policial que se ha desplegado para este acto.

En una entrevista hoy en Al Rojo Vivo, el ministro de Justicia Félix Bolaños se ha referido a estos insultos. "Que el señor Abascal insulte gravemente al presidente del Gobierno no es ninguna novedad", ha recordado deseando que sea una "episodio aislado" y que no se repita.

"Ese es el lenguaje tabernario y faltón de la ultraderecha en la intimidad y en público. Porque las cosas que nos dicen también son muy parecidas", ha añadido queriendo dejar claro que en "España no hay ningún problema en el desarrollo de las campañas electorales", sino que es algo "propio de la ultraderecha".

Según han informado hoy a EFE fuentes policiales, el acto se saldó con un detenido. El arrestado golpeó con una bandera en la cabeza a uno de los agentes del dispositivo policial de seguridad desplegado desde horas antes del inicio del acto en las inmediaciones de la céntrica Plaza de las Pasiegas, donde se celebró, para evitar incidentes.

Además del detenido, que se desconoce si era uno de los seguidores de Vox o de los contramanifestantes dado que en ambos bandos se exhibieron banderas de distinto signo, la Policía ha propuesto varias sanciones administrativas porque la concentración contra el acto de Vox no estaba autorizada.

También ha habido varios identificados en el marco de este incidente ocurrido al inicio del acto electoral de Vox que Abascal ha denunciado como un "delito electoral" por tener que retrasarlo.

Por su parte, en un comunicado, Adelante Andalucía ha reclamado medidas "contra los guardaespaldas de Santiago Abascal" que, según denuncian, "agredieron con porras extensibles a manifestantes que protestaban pacíficamente". La formación andalucista también ha exigido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla por permitir, a su juicio, que estos individuos "se saltaran el cordón policial y actuaran con total impunidad sin ser detenidos".

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