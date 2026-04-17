Fernando Berlín reacciona al hijo de pu** de Abascal a Sánchez: "Es gravísimo, no solo degrada lo institucional, sino también las relaciones de los ciudadanos"

El periodista Fernando Berlín reacciona a un momento, captado por las cámaras de televisión, en el que el líder de Vox insulta al presidente del Gobierno. En el vídeo, todos los detalles.

Este jueves se vivieron algunos altercados durante un acto de precampaña de Vox, un mitin de Santiago Abascal, en Granada. Dejaron un detenido por atentado contra un agente de la autoridad. El arrestado golpeó con una bandera en la cabeza a uno de los agentes del dispositivo policial de seguridad desplegado desde horas antes del inicio del acto en las inmediaciones de la céntrica Plaza de las Pasiegas, donde se celebró, para evitar incidentes.

Por su parte, y según explica Al Rojo Vivo, las cámaras de televisión captaron un momento donde Santiago Abascal, al que le están contando que hay bronca fuera del mitin, se encabrona y dice: "el hijo de puta de Pedro Sánchez, que a él sí que le montan un perímetro de seguridad" y echa la culpa a Marlaska. Un momento que podemos ver en este vídeo.

"Se ve claramente como mira a la cámara y sabe que está cerca", asegura el periodista Juanma Lamet. Ahora bien, "cuando los insultos se producen en privado, lo que hay que preguntarle, igual que hicimos cuando Isabel Díaz Ayuso llamó hijo de puta al presidente del Gobierno en el Congreso, es preguntarle si lo retira. Si lo dijo en privado y en público, lo retira", afirma Lamet, apuntando que al igual que Ayuso lo hizo, sino que hizo de todo ello la campaña de 'me gustala fruta', tampoco lo va a hacer".

Es que, tal como señala y lamenta el periodista, "se ha instalado en la extrema derecha, y en una parte de la opinión española, que aquí se puede insultar al presidente del Gobierno y que no pasa nada. Y sí que pasa, porque esta gota malaya de la erosión institucional es peligrosísima".

Igualmente, el periodista y director de Radiocable.com, Fernando Berlín, asegura que "es gravísimo": "Es gravísimo cuando un líder político insulta al presidente del Gobierno, cuando le llama hijo de puta y no es relevante o irrelevante que pertenezca a la extrema derecha, es que cuando un insulto se lanza desde arriba, cala profundamente en la sociedad y se instala en la sociedad como una forma de relación".

Esos insultos, explica Berlín, "no solo degrada lo institucional, sino que degrada las relaciones de los ciudadanos": "Yo soy español y sé que en este país tiene que caber la izquierda, la derecha, la extrema izquierda, la extrema derecha y que tenemos que convivir. Pero lo que rompe la convivencia es la confrontación permanente, el insulto, el del desgaste y la descalificación", concluye Berlín.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.