Santiago Abascal sigue mostrando contundencia tras la ruptura con el PP en cinco comunidades autónomas por el sí de los 'populares' al reparto de los menores migrantes. Y no solo han salido de esos gobiernos, sino que el líder de Vox ha acusado aAlberto Nuñez Feijóo de tomar "una decisión deliberada para que los gobiernos se rompieran".

Lo ha hecho en una entrevista en 'El Confidencial', don Abascal ha señalado que la ruptura no es una decisión de Vox, sino de Feijóo: "No lo decide Vox, lo decide Alberto Núñez Feijóo, que da instrucciones a sus dirigentes territoriales de que se posicionen de determinada manera. Estaban advertidos de que para nosotros eso era un problema insalvable. Y no solo han hecho oídos sordos, sino que yo creo que han tomado una decisión deliberada para que los gobiernos se rompieran".

Sin embargo, la ruptura no se extiende a los ayuntamientos... por el momento. "Los ayuntamientos no han sido los que deciden la recepción. Muchas veces lo pone la comunidad autónoma, pero si hay alguno que de manera voluntaria colabora, abandonaremos ese ayuntamiento", avisa Abascal.

Tras esta decisión, la formación pasa a la oposición en Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura y Castilla y León. Y en esas comunidades, Abascal avisa que el PP tendrá que negociar "ley a ley": "Tendremos una oposición contundente y tendremos una oposición que tendrá que negociar ley a ley, presupuesto a presupuesto".

Aunque deja la puerta abierta a un nuevo pacto a Feijóo, pero con una exigencia: un plan de deportaciones. "Lo que vamos a exigir es iniciar un plan de deportaciones para que los niños vuelvan con sus padres, para que los ilegales vuelvan a sus países. Y vamos a exigir que la inmigración en España empiece a ser regulada y ordenada".

Más abiertos se muestran los exvicepresidentes

Mientras Santiago Abascal se muestra convencido respecto a su decisión, ninguno de los vicepresidentes autonómicos han mostrado tanta rotundidad al tener que abandonar su puesto. De hecho, Alejandro Nolasco, hasta este viernes vicepresidente aragonés, deja la puerta abierta a un nuevo pacto con los 'populares'.

"Si el PP cambia, ¿por qué no volver a gobernar juntos?", señala en una entrevista para 'El Periódico de Aragón'. Eso sí, también culpa a Feijóo de la ruptura: "Lo ha hecho a conciencia, porque los presidentes autonómicos querían decir que no".

Mientras, varios de los consejeros dimitirán del partido. Es el caso de Gonzalo Santonja (Castilla y León) e Ignacio Higuero (Extremadura), los dos consejeros de Vox que se han 'rebelado' y continuarán en sus puestos, pero ya fuera de Vox. Y parece que no serán los únicos.

En los próximos días, más cargos de Vox podrían dimitir. Uno de ellos podría ser Vicente Barrera, el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana y el único que no ha dimitido (porque le cesó Carlos Mazón antes), que protagonizó ayer un saludo incómodo con su líder, aunque este sábado le ha agradecido a través de las redes sociales. "Dar las gracias a Sr. Abascal y al Presidente de la Generalitat Carlos Mazón. Eternamente agradecido", ha publicado.

Y fuentes de la dirección confirman a La Sexta que todavía no ha traslado nada, pero que su marcha del partido es muy probable. Y, entre tanta polémica, el periódico 'Levante' desvela que la presidenta de las Corts Valencianas, María de los Llanos Massó, viajó a la reunión en Madrid en el coche oficial.