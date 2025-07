Yolanda Díaz afirma que si Sánchez estuviera implicado en la trama Koldo se saldrían del Gobierno: "A día de hoy no lo está"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está involucrado en la trama Koldo, que está afectando al Gobierno. En una entrevista, Díaz ha asegurado que si Sánchez estuviera implicado, Sumar abandonaría el Gobierno de coalición. Ha destacado que Sánchez nunca le ha mentido y ha comparecido para explicar la situación. Sin embargo, Díaz insiste en que es urgente que Sánchez explique al país lo que está ocurriendo. La ministra considera inaceptable la situación y enfatiza la necesidad de actuar de inmediato y no esperar hasta el día 9.

"Sánchez a día de hoy no está involucrado en esta causa". Así de tajante se ha mostrado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la trama Koldo que está sacudiendo al Gobierno. En una entrevista en Onda Cero, Díaz ha descartado que el presidente del Gobierno tenga algo que ver con la trama. De esta manera, ha indicado que si fuera así, Sumar se saldría del Gobierno de coalición.

"El 14 de octubre de 2020 se dictó la primera resolución en nuestro país que condenaba al PP a título lucrativo de varios delitos. Y en esas cuestiones, aparecía un paisano como M. Rajoy. Pero esto no existe a día de hoy, si esto existiera nos saldríamos del Gobierno", ha señalado.

Además, Yolanda Díaz ha hecho hincapié en que Sánchez "nunca me ha faltado a la verdad". "El presidente ha comparecido ante toda la ciudadanía, pidió perdón y explicó lo que había pasado", ha añadido. Aun así ha querido dejar claro que "hay que actuar ya" y que el jefe del Ejecutivo "tiene que explicarle al país qué está pasando" y no esperar hasta el día 9 como pretende hacer Sánchez.

"Esto es gravísimo. Me estalla la cabeza cuando lo pienso. Cuando España estaba en pandemia con cinco mujeres en mi ministerio nos estábamos dejando la piel y había unos golfos al lado robando. Esto es inaceptable y como es inaceptable hay que actuar ya", ha asegurado tajante Díaz.

Para Díaz "actuar ya es comparecer y dar todo tipo de explicaciones". Eso sí, considera que hay hacerlo ahora y no el día 9. "Yo comparecería ante los medios, me sometería ante un total escrutinio durante las horas que fueran menester para aclarar lo que ha pasado en el PSOE. Uno tiene que decidir si lidera esta crisis o no. Es que no podemos seguir así", ha insistido la ministra.

Preguntada sobre si abandonaría la coalición si existieran indicios de financiación irregular del PSOE, Díaz ha comentado que "no puede ser que nos pidan a nosotros la responsabilidad de lo que hacen otros". De esta manera, ha indicado que es más grave que se financie irregularmente el partido a que roben dinero los dos secretarios de organización. "Eso supone que hay una trama completamente consciente y organizada para saquear las administraciones públicas. Este es el gran hecho diferencial", ha señalado.