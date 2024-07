Alberto Nuñez Feijóo ha cargado contra la renuncia de Vox a continuar en los gobiernos de las cinco comunidades autónomas donde compartían funciones con el Partido Popular, calificando la decisión de Santiago Abascal como un "disparatado movimiento" con el que "se han pasado de frenada" con una decisión tomada "por una facción que ha logrado imponerse al resto del partido".

El líder del Partido Popular ha atendido a los medios de comunicación en una comparecencia para valorar la salida de Vox tras su renuncia y aclarar el futuro de los gobiernos de Castilla y León, Murcia, Aragón, Baleares, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

"Muchísimas gracias por venir a esta convocatoria, que es otra más en esta España de sobresalto y espectáculos que sería conveniente terminar. Esta vez no es una decisión del Gobierno la que me hace estar aquí, sino una decisión de la dirección nacional de Vox, o una facción que ha logrado imponerse al resto del partido", ha comenzado su intervención.

Y en sus primeras palabras, Feijóo ha recalcado que la decisión se ha tomado de manera unilateral de Vox sin un aviso previo mas que una "amenaza pública": "Es una cuestión de Vox, pero la conclusión es la ruptura con el PP para romper los acuerdos en Aragón, Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura y Baleares. Hace unos días Vox planteó una amenaza pública al PP sin conversación previa".

Una renuncia que señala como un "volantazo" de los de Santiago Abascal, pero ha agradecido su ayuda a todos los consejeros que han ocupado cargos en las mencionadas autonomías: "El 'volantazo' consistió en exigir al PP ser irresponsable, insolidario y que incumpliese los acuerdos. Agradecemos los servicios prestados de los miembros de Vox en las comunidades donde hemos colaborado. Con la mayoría de ellos hemos trabajado con absoluta normalidad. Estoy convencido que los consejeros entienden que nosotros no vamos a renunciar a nuestros principios y nuestros compromisos y a la coherencia".

El líder 'popular' ha asegurado que el PP "siempre será solidario" y más, ante una situación de chantaje: "El PP cumplirá siempre la ley, asumirá responsabilidades y siempre será solidario con lo que ocurra en cualquier punto de nuestra nación. Nuestro partido tiene palabra y principios y no vamos a renunciar a ellos y actuar bajo un chantaje".

"Allá Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en cinco comunidades autónomas. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado", ha sentenciado.

Además, ha reconfirmado las palabras de todos sus barones, la intención de continuar con esos gobiernos en solitario: "A los 11 millones de personas que viven en estas comunidades autónomas, vamos a seguir adelante con nuestros compromisos. Será peor para Vox, pero no para los ciudadanos. No oculto que algún tipo de dificultad añadida van a tener y quiero agradecer a los presidente autonómicos su liderazgo. Redoblarán su responsabilidad para paliar la irresponsabilidad y demostrando que somos mejores que cualquier otro gobierno. Si Vox se quiere borrar, allá ellos, pero sí les pido que no entorpezcan la gobernabilidad".

Eso sí, pese a que la cuestión migratoria le ha costado el acuerdo con Vox, el discurso de Alberto Nuñez Feijóo también ha estado cargado de ataques contra Pedro Sánchez y el Gobierno: "Sostenemos que la política migratoria del Gobierno es nefasta, miran para el otro lado y no hacen nada a pesar de que se prevé más avalanchas de inmigrantes irregulares este verano. Nosotros no daremos la espalda a quien más precisa auxilio. No es lavarse las manos como hace el PSOE o cerrar los ojos como plantea Vox. El problema de una parte de España es el problema de toda España. El señor Sánchez está obligado a poner los medios y la gestión directa del problema, las comunidades no tienen la capacidad de afrontar solas el problema".