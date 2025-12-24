Inventariar el trabajo esclavo durante el franquismo: el objetivo del informe que elaborará el Gobierno y que ya tiene financiación

¿Por qué es importante? Con este informe se pretende identificar a las víctimas y beneficiarios del trabajo esclavo durante el franquismo. Se anunció en septiembre y ahora se ha aprobado la dotación económica.

El Gobierno ha aprobado una subvención de 600.000 euros para elaborar un informe que identificará a las víctimas y beneficiarios de los trabajos forzosos durante el franquismo. Este proyecto, en colaboración con la Universidad de Navarra, forma parte de la ley de Memoria Histórica y se desarrollará en tres años. En 1940, más de 110.000 personas, principalmente prisioneros de guerra y políticos, fueron forzadas a trabajar en condiciones extremas en infraestructuras y fábricas. El objetivo es entender el impacto del trabajo esclavo y cómo la industria privada se benefició, además de reparar la memoria de las víctimas.

Se estima que en 1940 había más de 110.000 personas atrapadas en este engranaje que creó el franquismo para redimir condenas a cambio de la esclavitud laboral. Los principales afectados fueron los prisioneros de guerra y políticos, que fueron privados de sus derechos y que tuvieron que emplearse en condiciones extremas. Igualmente, los máximos beneficiados fueron el Estado y algunas empresas privadas a las que ahora se pretende desenmascarar.

No eran voluntarios, sino cautivos que fueron obligados a trabajar como castigo y que construyeron carreteras, pantanos, puentes, así como fueron constreñidos a trabajar en fábricas, minas y campos. De hecho, el propio Valle de los Caídos fue edificado por estas víctimas del franquismo.

Por eso, el objetivo de esta medida, como ha detallado el historiador José Luis Guitierrez es "conocer y entender en profundidad lo que fue el trabajo esclavo y cómo la industria privada se lucró de él", además de reparar la memoria de los damnificados.

