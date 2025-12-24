Ahora

Inventariar el trabajo esclavo durante el franquismo: el objetivo del informe que elaborará el Gobierno y que ya tiene financiación

¿Por qué es importante? Con este informe se pretende identificar a las víctimas y beneficiarios del trabajo esclavo durante el franquismo. Se anunció en septiembre y ahora se ha aprobado la dotación económica.

Imagen de archivo de presos políticos y de guerra durante los trabajos forzosos del franquismo
El Gobierno ha aprobado la subvención para la elaboración de un informe en el que se identificará a las víctimas y a los beneficiarios de los trabajos forzosos llevados a cabo durante el franquismo. El Ejecutivo ya anunció en septiembre que lo llevaría a cabo junto a la Universidad de Navarra, pero ahora se ha tramitado la dotación económica que asciende hasta los 600.000 euros. La medida se incluye dentro de la ley de Memoria Histórica y tendrá un plazo de ejecución de tres años.

Se estima que en 1940 había más de 110.000 personas atrapadas en este engranaje que creó el franquismo para redimir condenas a cambio de la esclavitud laboral. Los principales afectados fueron los prisioneros de guerra y políticos, que fueron privados de sus derechos y que tuvieron que emplearse en condiciones extremas. Igualmente, los máximos beneficiados fueron el Estado y algunas empresas privadas a las que ahora se pretende desenmascarar.

No eran voluntarios, sino cautivos que fueron obligados a trabajar como castigo y que construyeron carreteras, pantanos, puentes, así como fueron constreñidos a trabajar en fábricas, minas y campos. De hecho, el propio Valle de los Caídos fue edificado por estas víctimas del franquismo.

Por eso, el objetivo de esta medida, como ha detallado el historiador José Luis Guitierrez es "conocer y entender en profundidad lo que fue el trabajo esclavo y cómo la industria privada se lucró de él", además de reparar la memoria de los damnificados.

