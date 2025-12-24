La gripe no da tregua ni por Navidad: en Andalucía y Murcia aumenta la incidencia mientras que en otras comunidades sigue el riesgo alto de contagio

Los detalles En Madrid los casos de gripe han descendido un 33,5% en la última semana, y en Cataluña la incidencia ha bajado en 221 casos por cada 100.000 habitantes.

Estas Navidades, la gripe se presenta como una invitada indeseada en muchas comunidades de España. Mientras que en Madrid los casos han disminuido un 33,5%, en Cataluña la incidencia ha bajado a 543 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, en Murcia y Andalucía, la gripe sigue en aumento, con un incremento del 15,3% y una duplicación de casos, respectivamente. Sanidad advierte que, incluso en regiones con descenso de casos, el nivel de transmisión sigue siendo alto. Para colectivos vulnerables, la gripe puede llevar a complicaciones graves. Se recomienda la vacunación, higiene adecuada y medidas de prevención para evitar contagios y disfrutar de las fiestas con salud.

Estas Navidades, hay una invitada que nadie quiere en su mesa: la gripe. Aunque en algunas comunidades como Madrid o Cataluña, el nivel de incidencia ha alcanzado su punto más alto, en otras como Murcia o Andalucía sigue en aumento.

En la capital, los casos han descendido un 33,5% en la última semana, aunque la tasa sigue elevada con 209,47 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, Cataluña llega a las puertas de Navidad con una incidencia de 543 casos de gripe por 100.000 habitantes, por debajo de los 764 casos de la semana anterior.

La otra cara está Murcia, donde la gripe ha registrado un incremento del 15,3% en la última semana; o Andalucía, donde la incidencia se ha duplicado, pasando de los 38,1 casos por cada 100.000 habitantes a 79.

Además, incluso en aquellos lugares donde está bajando la incidencia (Comunidad Valenciana, Castilla y León o Navarra), Sanidad advierte de que el nivel de transmisión es todavía muy alto. Es decir, que no hay que confiarse y hay que seguir las recomendaciones para evitar que un contagio que amargue las fiestas.

El riesgo de colectivos vulnerables

El jefe de Servicio de Urgencias Clínicas IMQ, Pedro García Peña, explica que "la gripe es una infección que se caracteriza por estar con fiebre elevada, dolores musculares y malestar general". Muchas veces, implica permanecer "entre cinco y siete días en reposo, con antitérmicos y líquido".

Aunque para las personas sanas no suele tener complicaciones, para colectivos vulnerables puede conllevar la hospitalización e importantes complicaciones como la sobreinfección o una neumonía. Por ejemplo, en Málaga se han detectado solo en la última semana cinco brotes en residencias de ancianos.

Cómo evitar el contagio

Se trata de un grupo de alto riesgo por edad y patologías, con el que hay que tener especial cuidado. En este sentido, García Peña, aconseja "la higiene de la tos, el lavado de manos y el uso de mascarillas".

En el caso de la población vulnerable, Sanidad recomienda la vacunación para que, en caso de infección, sea lo más leve posible.

En esta línea, desde el Ministerio, también indican taparse la boca y la nariz al estornudar o toser con el brazo o con un pañuelo de papel, utilizar pañuelos desechables, tirándolos tras cada uso, y no compartir vasos, cubiertos, servilletas o toallas.

Por supuesto, la ventilación de las salas, evitar los besos y contactos y, en caso de que haya una persona claramente enferma, recurrir al 'confinamiento', aunque ello implique que se salte algunas celebraciones.

Lejos de ser radical, son medidas que implican tener consideración por los demás, para que poder disfrutar con salud de las fiestas.

