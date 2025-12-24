Cinco miembros del PSOE de Aragón rechazan ir en las listas de Pilar Alegría tras quedar fuera de los puestos de salida

Los detalles En Aragón se prevé que el PSOE saque unos 10 diputados y muchos de los diputados que estaban en puestos de salida han sido relegados a puestos que seguramente no consigan un escaño.

Cinco miembros del Partido Socialista de Aragón han rechazado ir en las listas de Pilar Alegría porque dicen que no van, concretamente, en puestos de salida para las próximas elecciones del 8 de febrero, según ha informado El Mundo.

Lo que se prevé en Aragón es que el PSOE saque unos 10 diputados y muchos de los diputados que estaban en puestos de salida han sido relegados a puestos que seguramente no consigan un escaño. Los afectados serían del sector 'lambanista' porque Alegría ha premiado sobre todo a su núcleo duro y ha castigado a los más críticos.

De hecho, el único guiño que Alegría ha hecho al sector afín a Javier Lambán ha sido la inclusión de Darío Villagrasa, su rival en las primarias, como números dos.

Pilar Alegría dejó el Gobierno de coalición y sus cargos como portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes para ser la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón.

Ahora, la portavoz vuelve a su "casa", dejando paso a la que será la quinta portavoz del Gobierno de Sánchez. La primera fue Isabel Celáa, de 2018 a 2020; tras ella le sucedió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de 2020 a 2021; después le sucedió Isabel Rodríguez, de junio de 2021 a noviembre de 2023; y, por último, ha sido Pilar Alegría.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.