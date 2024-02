José Luis Ábalos debe abandonar su acta de diputado. Es el clamor que se repite cada vez con más fuerza entre filas socialistas después de que el exministro de Transporte se haya visto salpicado por el 'caso Koldo', que involucra al que fuera su asesor, Koldo García, cuando era miembro del Gobierno por una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia.

En el PSOE tienen claro que Ábalos está sentenciado tras las palabras pronunciadas este pasado sábado por Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno dejó claro el fin de semana que la lucha contra la corrupción "ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga". Sánchez fue asimismo tajante a la hora de señalar que "frente a quienes amparaban la corrupción, hoy hay colaboración absoluta con la Justicia para llegar hasta el final".

"Quien la hace la paga, así va a seguir", apuntó el líder del Ejecutivo para despejar las dudas sobre la posición del Gobierno y del partido respecto a la situación en la que se encuentra el exministro y todavía diputado en el Congreso. Precisamente, poco después de las declaraciones de Sánchez, Ábalos sostenía, en una entrevista con El País, que el PSOE no le ha pedido su acta y que iba a pensar la posibilidad de su dimisión con su partido. "Pero no porque me lo pida el PP".

"Me están pidiendo la dimisión por algo en lo que no figuro", señaló Ábalos. Pero entre las filas del partido lo tienen cada vez más claro: no solo debe cesar su actividad parlamentaria, creen además que debe ser el propio diputado quien anuncie de forma voluntaria su retirada de la línea política. Una serie de toques que parece haber entendido Ábalos, pues a esta hora, según fuentes socialistas, ya se encuentra intentando negociar con el PSOE su salida.

Poco más se sabe de momento sobre la situación del extitular de Transportes tras una de las semanas más negras desde que arrancó trayectoria política. Posiblemente en las próximas horas se conozca más información: la Ejecutiva del PSOE se celebra a las 10:00 horas. Previsiblemente, a su fin la portavoz del partido declarará en rueda de prensa, si bien no se ha confirmado nada oficialmente por el momento.